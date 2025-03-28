Впрочем, Педро Паскаль давно стал эталоном мужской моды. Известный своими ролями в "Игре престолов", "Мандалорце" и других удачных лентах, 49-летний актер совершает один стилевой переворот за другим, и, похоже, чувствует себя от этого очень довольным. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Педро Паскаль и его смелый образ в сапогах с БДСМ-подтекстом

24 марта в Лос-Анджелесе состоялась премьера 2 сезона сериала HBO "Последние из нас", в котором Паскаль играет главную роль вместе с Беллой Рамзи. Естественно, на красной дорожке там был и сам актер.

Чилийско-американская звезда вышел перед фотографами в дерзком образе с темно-синего и зеленого шотландского пиджака на водолазку, заправленную в кожаные брюки. Но особенно поражала необычная пара обуви – черные ботинки до бедра.

Известный своим острым чувством моды, Педро Паскаль взял этот образ из зимней коллекции Saint Laurent. На январском показе осень – зима 2025 – 2026 бренд представил серию силуэтов с безупречно скроенными широкими удобными костюмами. И все модели были обуты в высокие кожаные сапоги до бедра.

Паскаль давно стал эталоном мужской моды и без проблем берет на себя смелые образы / Фото из инстаграма thelastofus

Немного с БДСМ-подтекстом, эта обувь напоминает резиновые сапоги, которые используют рыбаки. Однако актер решился разыграть эту смелую карту, даже был одним из первых, кто обул эту новую форму обуви, что в последние годы приобретает все большую популярность на мужских модных показах.

Стиль Педро Паскаля, которым за кулисами руководит его стилистка Жюли Раголия, не перестает очаровывать и быть предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Его апломб сегодня делает актера одной из самых интересных личностей мужского шоубиза.