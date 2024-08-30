Бывшая звезда UFC снялась в откровенной спортивной форме: сеть не скрывает восторга
Источник:инстаграм Пейдж Ванзант
Давно мы не заглядывали к Пейдж Ванзант, а зря. Хоть она и покинула UFC, девушка продолжает радовать своих поклонников интересным и очень горячим контентом.
Собственно, Пейдж Ванзант сейчас – успешная звезда OnlyFans. Неудивительно, что на ее странице в инстаграме немало соблазнительных кадров. Об одном из них мы расскажем далее.
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Пейдж щеголяет пышным бюстом
На фотографии, которую Пейдж выложила на днях, она сидит. Красавица закусывает ленту, которой обвязаны ее руки. На ней – белые спортивные шорты и порезанная майка. Последняя демонстрирует пышный бюст бывшей звезды UFC.
Сделай свой выбор,
– подписала Пейдж фотографию.
Пейдж Ванзант снялась в откровенном образе / Фото из инстаграма Ванзант
Мы не знаем, что она имеет в виду. Но знаем, что пользователи сети в восторге от Пейдж. Они были щедрыми на лайки и комментарии. Вот лучшие из них:
- "Муза! Красивая, очаровательная, сексуальная";
- "Классные шортики, крошка";
- "Ты потрясающая";
- "Соблазнительно сексуальная";
- "Люблю тебя, девочка";
- "Милая, непослушная, сексуальная крошка".
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Следить за Пейдж Ванзант в инстаграме – сплошное удовольствие. И если вы до сих пор не подписались на нее, то айда делать это немедленно. Гарантируем, вам придется по душе то, что она публикует!