Бывшая звезда UFC снялась в откровенной спортивной форме: сеть не скрывает восторга

Давно мы не заглядывали к Пейдж Ванзант, а зря. Хоть она и покинула UFC, девушка продолжает радовать своих поклонников интересным и очень горячим контентом.

Собственно, Пейдж Ванзант сейчас – успешная звезда OnlyFans. Неудивительно, что на ее странице в инстаграме немало соблазнительных кадров. Об одном из них мы расскажем далее.

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Пейдж щеголяет пышным бюстом

На фотографии, которую Пейдж выложила на днях, она сидит. Красавица закусывает ленту, которой обвязаны ее руки. На ней – белые спортивные шорты и порезанная майка. Последняя демонстрирует пышный бюст бывшей звезды UFC.

Сделай свой выбор,

– подписала Пейдж фотографию.

Пейдж Ванзант снялась в откровенном образе / Фото из инстаграма Ванзант

Мы не знаем, что она имеет в виду. Но знаем, что пользователи сети в восторге от Пейдж. Они были щедрыми на лайки и комментарии. Вот лучшие из них:

"Муза! Красивая, очаровательная, сексуальная";

"Классные шортики, крошка";

"Ты потрясающая";

"Соблазнительно сексуальная";

"Люблю тебя, девочка";

"Милая, непослушная, сексуальная крошка".

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Следить за Пейдж Ванзант в инстаграме – сплошное удовольствие. И если вы до сих пор не подписались на нее, то айда делать это немедленно. Гарантируем, вам придется по душе то, что она публикует!