Популярный пилот ошеломил своей зарплатой: сколько он получает за час полета

Профессия пилота изрядно романтизирована, в частности, благодаря фильмам. И мы радуемся, когда пилоты рассказывают нам о своей работе и делятся секретами, в частности, информацией о своем заработке.

Так, блогер и пилот Гаррет Рэй с ютуб-канала flywithgarrett выложил видео. В нем он рассказал, какова его заработная плата за один полет, пишет 24 Канал. Заметим, что работает он на крупную авиакомпанию в США.

Смотрите также "Пин – это афиша об истории и своем видении": интересный разговор с производителем об их миссии

Сколько зарабатывает пилот за полет

Гаррет – первый офицер или, как еще говорят, второй пилот. Заметим, что нам в интервью пилотесса SkyUp отметила, что не стоит называть второго пилота помощником, ведь он также сидит за штурвалом и управляет самолетом.

И, как отметил Гаррет, он зарабатывает по 213,87 доллара в час или же 8927,98 гривны по нынешнему курсу. Поэтому, если бы полет длился час, то ему бы насчитали эту сумму, если бы две – то вдвое большую.



Гаррет Рэй зарабатывает по 213 долларов в час / Скриншот с видео

По словам Гаррета, его цель – "максимально увеличить время, проведенное дома", а также "максимально увеличить свою зарплату, когда я далеко от дома".

Это интересно! Гаррету нравится полет из аэропорта JFK в Нью-Йорке в Феникс в Аризоне и обратно, который предусматривает 24-часовую остановку в Фениксе. Впрочем, этот маршрут не приносит ему "максимальной прибыли".

Почему так? А потому, что проводит около 40 часов за пределами дома, но зарабатывает только за 10 часов полета.

Гаррет рассказал о своем самом длинном полете: смотрите видео

Сейчас Гаррет концентрируется на полетах, которые дают ему возможность заработать больше всего за короткий промежуток времени.

"Сегодня я летел без пассажиров из аэропорта Ла-Гуардия (LGA) в Даллас-Форт-Ворт (DFW), а затем выполнял рейс из DFW в LGA", – рассказал он в ролике.

Что такое полет без пассажиров Это рейс, когда пилот находится на борту самолета для того, чтобы добраться до следующего рейса, но он не участвует в пилотировании самолета.

Мне заплатили 1556 долларов за чуть более семи часов, а время, проведенное вне базы, составило чуть более девяти часов. Это феноменальный сценарий. Да, мне пришлось встать очень рано, но я вернулся к 15:00,

– добавил он.

По словам пилота, он зарабатывал около 17 109 долларов в месяц, работая 80 часов в должности первого офицера.

Стоит внимания Жестовой язык – не универсален, – переводчик Игорь Шавро о вызовах, мифы и тонкости профессии

Зарплата может быть еще выше

Гаррет заметил, что пилоты имеют возможность зарабатывать еще больше. Это происходит, когда их повышают до ранга капитана. Так, в другом ролике он рассказал, что капитан зарабатывает уже по 338,95 доллара или 14 142,82 гривны по нынешнему курсу.

Что это значит? А то, что Гаррет мог бы зарабатывать по 27 116 долларов в месяц, если бы работал по 80 часов капитаном.