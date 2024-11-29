Говорят, пить воду перед едой хорошо для похудения: правда ли это, объяснили в Гарварде

Многие люди считают, что выпивание стакана воды перед едой является хорошим инструментом для похудения. Но может ли это действительно помочь сбросить несколько килограммов?

Вода не содержит калорий и сахара, и является лучшим средством для ежедневного увлажнения, поэтому каждый эксперт скажет, что вы должны пить достаточно в течение дня. Но при чем здесь похудение? Рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Помогает ли пить воду перед едой для похудения

Некоторые утверждают, что для похудения нужно пить немного больше, и выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи – удачный прием. Harvard Health Publishing утверждает, что наука имеет некоторые соображения на этот счет.

Первое, о чем там говорят, это то, что когда мы едим, желудок растягивается , и это заставляет нервы посылать сигнал в мозг о сытости. Питье воды имеет тот же эффект – поэтому может предотвратить переедание. Одно исследование показало, что люди, которые пьют воду перед едой, как правило едят меньше, чем те, кто этого не делает. Но непонятно, влияет ли это на долгосрочную потерю веса.

, и это заставляет нервы посылать сигнал в мозг о сытости. Питье воды имеет тот же эффект – поэтому может предотвратить переедание. Одно исследование показало, что люди, которые пьют воду перед едой, как правило едят меньше, чем те, кто этого не делает. Но непонятно, влияет ли это на долгосрочную потерю веса. Распространенное мнение, что употребление воды помогает сжигать больше калорий. Но Гарвард утверждает, что нет никаких доказательств, которые бы это подтверждали. Что является правдой, так это то, что вода не содержит калорий, поэтому она является лучшим выбором, чем газировка, сок или сладкие напитки.

Пить воду нужно и полезно, но при чем здесь похудение? / Фото senivpetro@freepik

Еще существует мнение, что хорошо увлажненный организм помогает больше тренироваться и, соответственно, терять больше веса. Но в Гарварде говорят, что это также не доказано. Конечно, полезно пить воду во время тренировок, но это не обязательно поможет сжечь больше калорий или сделать это быстрее.

и, соответственно, терять больше веса. Но в Гарварде говорят, что это также не доказано. Конечно, полезно пить воду во время тренировок, но это не обязательно поможет сжечь больше калорий или сделать это быстрее. Многие люди говорят, что мы склонны путать жажду с голодом , и что вода может помочь нам понять, действительно ли мы голодны, или нам просто не хватает немного воды (и так мы можем убрать лишние перекусы). Что ж, в Гарварде говорят, что нет никаких научных доказательств, которые бы подтверждали эту теорию.

, и что вода может помочь нам понять, действительно ли мы голодны, или нам просто не хватает немного воды (и так мы можем убрать лишние перекусы). Что ж, в Гарварде говорят, что нет никаких научных доказательств, которые бы подтверждали эту теорию. Вот разве что если вы склонны пить много высококалорийных или сладких напитков, переход на воду поможет вам сбросить несколько килограммов. Но это следует дополнить правильным питанием.

Итак, общая суть в том, что вам нужно пить достаточно воды. То есть если вы чувствуете, что больше воды вам помогает, то продолжайте ее пить, но знайте, что вода – это не магия, и от нее процесс похудения не ускорится.

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