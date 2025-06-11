Почему желудок будит вас голодом едва ли не каждое утро

Вы просыпаетесь голодным каждое утро? Это присуще многим людям, но все же это не совсем типично. Наука говорит, что люди обычно испытывают наибольший голод вечером.

Так что если именно у вас день начинается с урчания в желудке, надо понять причины. Потому что здесь может быть и плохой сон, и неправильное питание, и еще несколько факторов – 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

Смотрите также Поспите днем – и вот какие вы получите 5 преимуществ для здоровья

Вот 7 причин, почему ваше тело просит еды с самого утра

Почему мы просыпаемся голодными? Ученые выделяют несколько причин, но не все они являются проблемой. И чтобы понять, стоит ли именно вам что-то делать с этой ситуацией, в ней сначала стоит разобраться.

Вы не наелись вечером. Ваш ужин мог быть слишком легким, вы могли его пропустить – соответственно, ваше тело исчерпало запасы энергии за ночь. А в таком случае организм выделяет гормоны голода, например грелин, которые могут вызвать приступ голода утром.

Ваш ужин мог быть слишком легким, вы могли его пропустить – соответственно, ваше тело исчерпало запасы энергии за ночь. А в таком случае организм выделяет гормоны голода, например грелин, которые могут вызвать приступ голода утром. В вашем ужине было слишком много сахара. Пища с высоким содержанием углеводов, в частности сахара, может вызвать быстрое повышение уровня глюкозы в крови, а затем резкое его падение. Это может нарушить сон или заставить организм чувствовать голод после пробуждения.

Пища с высоким содержанием углеводов, в частности сахара, может вызвать быстрое повышение уровня глюкозы в крови, а затем резкое его падение. Это может нарушить сон или заставить организм чувствовать голод после пробуждения. Вы поужинали слишком рано. Если вы едите в 18, но ложитесь в полночь – это создает период длительного ночного голодания, которое может привести к снижению энергии утром. Тогда хотя бы рассмотрите возможность употребления небольшой белковой закуски перед сном.

Если у вас день начинается с урчания в желудке, надо понимать причины / Фото freepik