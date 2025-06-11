Почему желудок будит вас голодом едва ли не каждое утро
- Просыпание с голодом утром может быть связано со слишком легким ужином, высоким содержанием сахара в вечерней еде, плохим сном и тому подобным.
- Также интенсивные тренировки без достаточного восстановления и гормональные факторы могут влиять на чувство голода.
Вы просыпаетесь голодным каждое утро? Это присуще многим людям, но все же это не совсем типично. Наука говорит, что люди обычно испытывают наибольший голод вечером.
Так что если именно у вас день начинается с урчания в желудке, надо понять причины. Потому что здесь может быть и плохой сон, и неправильное питание, и еще несколько факторов – 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.
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Вот 7 причин, почему ваше тело просит еды с самого утра
Почему мы просыпаемся голодными? Ученые выделяют несколько причин, но не все они являются проблемой. И чтобы понять, стоит ли именно вам что-то делать с этой ситуацией, в ней сначала стоит разобраться.
- Вы не наелись вечером. Ваш ужин мог быть слишком легким, вы могли его пропустить – соответственно, ваше тело исчерпало запасы энергии за ночь. А в таком случае организм выделяет гормоны голода, например грелин, которые могут вызвать приступ голода утром.
- В вашем ужине было слишком много сахара. Пища с высоким содержанием углеводов, в частности сахара, может вызвать быстрое повышение уровня глюкозы в крови, а затем резкое его падение. Это может нарушить сон или заставить организм чувствовать голод после пробуждения.
- Вы поужинали слишком рано. Если вы едите в 18, но ложитесь в полночь – это создает период длительного ночного голодания, которое может привести к снижению энергии утром. Тогда хотя бы рассмотрите возможность употребления небольшой белковой закуски перед сном.
- Вы плохо спите. Короткий сон снижает уровень лептина и повышает уровень грелина, что приводит к усилению аппетита. А нарушенный сон делает чувство голода более интенсивным, даже если вы хорошо поели вечером. Плохой сон также заставляет вас утром сразу обращаться к быстрым и калорийным продуктам.
- Вы много тренируетесь, но мало восстанавливаетесь. То есть если вы тренируетесь вечером и не едите достаточно после этого, ваш организм может не иметь того, что ему нужно для восстановления. Этот процесс длится в течение ночи, а если запас энергии небольшой, к утру появится сильный голод.
- Гормональные факторы. Тестостерон, кортизол, чувствительность к инсулину – все это влияет на чувство голода. Повышенный уровень кортизола утром естественен после пробуждения, но он же может увеличить аппетит. А проблемы с инсулином или щитовидной железой влияют на то, как и когда появляется голод.
- Ваш метаболизм более активен именно утром. Некоторые мужчины, особенно активные, естественно сжигают больше калорий в начале дня. А если ваше тело настроено на большую энергичность утром, то вы естественно будете чувствовать тогда больший голод. Это не проблема – просто начинать день следует с сытного завтрака.