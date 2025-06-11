11 червня, 13:28
Чому шлунок будить вас голодом чи не кожного ранку
Основні тези
- Прокидання з голодом вранці може бути пов'язане з надто легкою вечерею, високим вмістом цукру у вечірній їжі, поганим сном тощо.
- Також інтенсивні тренування без достатнього відновлення та гормональні фактори можуть впливати на відчуття голоду.
Ви прокидаєтеся голодним щоранку? Це притаманно для багатьох людей, але все ж – це не зовсім типово. Наука каже, що люди зазвичай відчувають найбільший голод ввечері.
Тож якщо саме у вас день починається з бурчання в шлунку, треба зрозуміти причини. Бо тут може бути й поганий сон, і неправильне харчування, і ще кілька факторів – 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.
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Ось 7 причин, чому ваше тіло просить їжі з самісінького ранку
Чому ми прокидаємося голодними? Науковці виокремлюють декілька причин, але не всі вони є проблемою. І щоб зрозуміти, чи варто саме вам щось робити з цією ситуацію, у ній спершу варто розібратися.
- Ви не наїлися ввечері. Ваша вечеря могла бути занадто легкою, ви могли її пропустити – відповідно, ваше тіло вичерпало запаси енергії за ніч. А в такому випадку організм виділяє гормони голоду, як-от грелін, що можуть спричиняти напад голоду вранці.
- У вашій вечері було забагато цукру. Їжа з високим вмістом вуглеводів, зокрема цукру, може спричинити швидке підвищення рівня глюкози в крові, а потім різке його падіння. Це може порушити сон або змусити організм відчувати голод після пробудження.
- Ви повечеряли зарано. Якщо ви їсте о 18, але лягаєте опівночі – це створює період тривалого нічного голодування, яке може призвести до зниження енергії вранці. Тоді бодай розгляньте можливість вживання невеликої білкової закуски перед сном.
- Ви погано спите. Закороткий сон знижує рівень лептину і підвищує рівень греліну, що призводить до посилення апетиту. А порушений сон робить відчуття голоду більш інтенсивним, навіть якщо ви добре поїли ввечері. Поганий сон також змушує вас зранку одразу звертатися до швидких і калорійних продуктів.
- Ви багато тренуєтеся, але мало відновлюєтеся. Тобто якщо ви тренуєтеся ввечері та не їсте достатньо після цього, ваш організм може не мати того, що йому потрібно для відновлення. Цей процес триває протягом ночі, а якщо запас енергії невеликий, до ранку з'явиться сильний голод.
- Гормональні фактори. Тестостерон, кортизол, чутливість до інсуліну – все це впливає на відчуття голоду. Підвищений рівень кортизолу вранці природний після пробудження, але він же може збільшити апетит. А проблеми з інсуліном або щитоподібною залозою впливають на те, як і коли з'являється голод.
- Ваш метаболізм активніший саме вранці. Деякі чоловіки, особливо активні, природно спалюють більше калорій на початку дня. А якщо ваше тіло налаштоване на більшу енергійність вранці, то ви природно будете відчувати тоді більший голод. Це не проблема – просто починати день слід із ситного сніданку.