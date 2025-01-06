Почему волосы так быстро становятся жирными и как избавиться от этой неприятности

Жирные волосы могут быть проклятием для мужчины, какую бы шикарную стрижку он ни выбирал. По исследованиям Head&Shoulders, люди с жирными волосами вырабатывают в 5 раз больше жира, чем обычный взрослый человек. Это примерно грамм ежедневно.

Причин этому много – от генетики до уровня стресса. К счастью, так же много есть способов справиться с этим, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ. А помог в них разобраться лондонский парикмахер Ти Джей Хант.

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Почему волосы быстро становятся жирными

Вы буквально только что вымыли голову – и вдруг они снова начинают казаться жирными? Что ж, здесь нет ничего удивительного – это состояние затрагивает около 20% людей. И оно является следствием обычно сочетания многих факторов.

Возможно, вы слишком часто моете волосы и лишаете их естественных масел. Или вы используете средства, которые не подходят для вашего типа волос. Также определенные диеты могут влиять на количество производимого жира (из-за зерновых, картофеля и риса).

Однако жирные волосы не означает, что вы должны хвататься за ножницы. Да, короткая стрижка требует меньшего ухода, но прибегать к ней необязательно. Текстурированная стрижка средней длины также ОК, плюс сушка феном и зачесывание назад, и плюс легкие средства укладки. У кого длиннее волосы – подойдет пучок или хвост, чтобы контролировать выработку жира.

Есть много способов справиться с жирными волосами / Фото master1305@freepik

Как предотвратить жирность волос