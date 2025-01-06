Почему волосы так быстро становятся жирными и как избавиться от этой неприятности
Жирные волосы могут быть проклятием для мужчины, какую бы шикарную стрижку он ни выбирал. По исследованиям Head&Shoulders, люди с жирными волосами вырабатывают в 5 раз больше жира, чем обычный взрослый человек. Это примерно грамм ежедневно.
Причин этому много – от генетики до уровня стресса. К счастью, так же много есть способов справиться с этим, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ. А помог в них разобраться лондонский парикмахер Ти Джей Хант.
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Почему волосы быстро становятся жирными
Вы буквально только что вымыли голову – и вдруг они снова начинают казаться жирными? Что ж, здесь нет ничего удивительного – это состояние затрагивает около 20% людей. И оно является следствием обычно сочетания многих факторов.
Возможно, вы слишком часто моете волосы и лишаете их естественных масел. Или вы используете средства, которые не подходят для вашего типа волос. Также определенные диеты могут влиять на количество производимого жира (из-за зерновых, картофеля и риса).
Однако жирные волосы не означает, что вы должны хвататься за ножницы. Да, короткая стрижка требует меньшего ухода, но прибегать к ней необязательно. Текстурированная стрижка средней длины также ОК, плюс сушка феном и зачесывание назад, и плюс легкие средства укладки. У кого длиннее волосы – подойдет пучок или хвост, чтобы контролировать выработку жира.
Как предотвратить жирность волос
- Начните с самого низа. Жирность создает кожа головы. По сути, каждый волосяной фолликул имеет собственную сальную железу. Вам нужно немного этого вещества, но вы должны держать его под контролем. Во время мытья волос не стесняйтесь проводить там рукой, будьте немного грубее, массируя шампунем. Нажимайте пальцами сильно и хорошо втирайте пену по всей голове. И не спешите смывать шампунь – следует оставить его на голове примерно на минуту.
- Покупайте правильный шампунь. Существует много разных вариантов для каждого типа волос и каждой фолликулярной проблемы. Только заметьте, что вам следует избегать шампуней со словами "увлажнение" или "блеск" в названии, потому что они для сухих или поврежденных волос, поэтому создают на волосах слой дополнительной жирности. Выбирайте очищающие шампуни, преимущественно из натуральных ингредиентов, и шампуни-скрабы.
- Остерегайтесь кондиционера. Точнее, стоит пересмотреть способ его применения. Не надо массировать волосы, как с шампунем, а попробуйте нанести кондиционер только на кончики, втирая его между большим и указательным пальцами. И не забудьте смыть его максимум через минуту. Так вы получите пользу для волос и избежите лишнего жира на коже головы.
- Не мойте слишком много, не мойте слишком мало. Некоторые люди моют голову слишком часто – скажем, каждый раз, когда принимают душ. Но если ваши волосы склонны к быстрой жирности, вам следует мыть их через день. Ну, или после каждой тренировки или чрезмерного потоотделения.
- Смените средство для укладки. Если вам нравится, когда волосы имеют отполированный, блестящий вид – заметьте, что есть существенный минус, ведь гели могут сделать ваши волосы более жирными на вид и на ощупь. Поэтому стоит перейти на матирующее средство, такое как паста, пудра или даже солевой спрей.
- Смотрите на волосы, но не касайтесь их. Если вы относитесь к тем мужчинам, которые постоянно проводят пальцами по волосам в течение дня, вам нужно остановиться. Прикосновение делает ваши жирные волосы еще более жирными.