На портале GQ взяли на себя смелость спрогнозировать, пишет 24 Канал, какие тенденции будут доминировать в 2025 году. То есть как будут выглядеть ваши борода и усы через несколько месяцев.

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Тренд на естественные волосы на лице

Ожидаем мега-тренд – делать так, чтобы и борода, и усы выглядели как можно более непринужденно. Пришло время отойти от идеальных контуров, абсолютного бритья или экспериментов в дизайне. В 2025 году в тренде будут естественные стили.

Теперь мы освобождаем место для седых волос, трехдневной щетины и нерегулярных причесок. Именно такими будут модные мужчины.

Но обратите внимание: мода является естественной и непринужденной, однако мы всегда должны обеспечивать правильный уход, чтобы наши борода и усы могли соответствовать любому изысканному образу.

Самыми модными в 2025 будут те, кто носит бороду и усы максимально непринужденно / Фото gpointstudio@freepik

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Базовые тенденции на 2025 год относительно волос на лице