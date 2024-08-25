Почему мужчины изменяют на вечеринках: 3 красных флажка, на которые следует обратить внимание

Кажется, мужчины печально известны тем, что изменяют на мужских праздниках. Но почему? Ответ дает эксперт по вопросам отношений Сара Ли.

Сара говорит, то, как люди ведут себя в группах, может существенно отличаться от того, как они ведут себя наедине. Среди прочего это из-за давления, желание произвести впечатление на других, злоупотребление алкоголем (который ослабляет запреты) и тому подобное.

Смотрите также Японская практика для достижения успеха заншин: в чем суть и как применять

Почему мужчины изменяют на мужских праздниках

Поэтому, случается, на вечеринках люди делают то, чего они не делают дома. А некоторые могут делать это и сознательно, ведь считает, что на отдыхе обычные правила не применяются. Хорошая новость в том, что, конечно, далеко не все становятся изменниками на вечеринках или на отдыхе вдали от дома.

В здоровых отношениях обычно люди не нуждаются в контроле друг друга, запретах чего-то и так далее. Здоровая пара ведет взрослое и открытое общение о своих чувствах, и, соответственно, имеет свое понимание понятия "измены" и определенные ожидания. А все это формирует взаимное доверие.

Доверие – это не одноразовая вещь, на нее влияет постоянное поведение, поэтому будет трудно доверять кому-то, если в начале отношений он был внимательным и понимающим, а через пару месяцев прекратил это делать,

– говорит Сара Ли.

Некоторые считают, что на отдыхе или вечеринке обычные правила не применяются / Фото freepik

Так, к сожалению, доверие может пошатнуться. Причины могут быть разными, но чаще всего они кроются именно в поведении каждого из пары. Словесных заверений об отсутствии измены может быть достаточно, чтобы развеять опасения, но поступки говорят намного громче.

Итак, на какие красные флажки в поведении следует обратить внимание? Это если поведение партнера не соответствует его словам. Если он говорит, что вы для него самый важный человек в мире, но ведет себя совершенно не в соответствии с этими словами.

Это может выглядеть так, что вам не звонят, когда обещают, не слушают вас, не находят времени, чтобы увидеться с вами, или не ставят вас в приоритет,

– объяснила эксперт.

И здесь идет речь не только о поездке или вечеринке, а об общем состоянии отношений. Коротко говоря, если вы обратите внимание на эти флажки, это может помочь вам успокоиться или провести небольшое расследование: