Джеймс Клир, автор книги "Атомные привычки", пишет, что эти привычки необходимы, чтобы достигать целей и жить лучше. Среди них есть правила и подсказки, которые имеют целью помочь нам повысить производительность, стать более организованными, понять наши приоритеты и сделать необходимые шаги к достижению желаемого.

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Но кроме полезных привычек важно иметь инструменты, которые должны их дополнить и позволят развивать наши навыки, укреплять наш ум и лучше реагировать на различные ситуации нашей жизни. Одним из таких инструментов является заншин.

В чем преимущества заншин – японского метода укрепления ума

Что же такое заншин и как он работает? Это метод, который утверждает: чтобы достичь настоящего успеха в чем-то, мы должны сначала сделать все, чтобы приобрести в этом совершенное мастерство. И при этом следует проявлять концентрацию, стойкость и усилие, которые являются элементами сильного ума.

Как появился метод заншин? В 1920-х годах немецкий профессор Евгений Герригель поехал в Японию, чтобы работать в университете в городе Сендай. Там профессор начал изучать японское искусство стрельбы из лука, которое называется кюдо, под руководством легендарного лучника Ава Кензо.

Чтобы достичь настоящего успеха в чем-то, мы должны сначала это освоить от А до Я / Фото freepik

Кензо говорил, что начинающие должны овладеть основами, прежде чем стрелять в мишень. Ученики должны были сначала работать над терпением, чтобы понять, что им нужно делать для совершенствования. И в конце концов должны были овладеть каждым элементом, необходимым для попадания в цель. Расположение ног держание лука, дыхание и прочее – совокупность их определяет результат.

И это можно перевести на другие виды деятельности или задачи, где важно не только стремиться к результату, но и понимать, что нужно сделать, чтобы его достичь. Заншин именно об этом – что нужно обращать внимание на процесс, не пропускать шаги и не хотеть ускорять события, при этом учиться устойчивости, сосредоточенности и осознанию всего, что происходит во время выполнения задачи.

но и понимать, что нужно сделать, чтобы его достичь. Заншин именно об этом – что нужно обращать внимание на процесс, не пропускать шаги и не хотеть ускорять события, при этом учиться устойчивости, сосредоточенности и осознанию всего, что происходит во время выполнения задачи. Как объясняет Клир, заншин – это "ум, полностью сосредоточенный на действии и зафиксированный на задаче", это "постоянное осознание своего тела, ума и окружения, без перенапряжения себя". В практической плоскости заншин – это выбор жить осознанно и действовать целенаправленно. А потеря чувства цели и преданности, лень и рассредоточение – это то, что приводит к проигрышу и прекращению роста.

Клир подытоживает суть заншин так: надо влюбиться не в результат, а в процесс, и выполнять необходимую работу, даже если она скучная или утомительная, чтобы продолжать двигаться вперед.