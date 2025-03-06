Почему нельзя наливать через руку и при чем здесь покойники

Застолья зачастую сопровождаются соблюдением определенных ритуалов и суеверий. Одно из них касается того, что нельзя наливать через руку. И мы расскажем вам почему!

Существует множество предрассудков, связанных с наливанием напитков. Часть из них описывают бедствия, которые можно навлечь на себя, если наливать через руку. И на них 24 Канал сконцентрирует свое внимание на этот раз!

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Почему нельзя наливать через руку

Обратите внимание! Этот материал носит исключительно развлекательный характер. Народные приметы не являются наукой и не могут служить основой для принятия важных решений.

Налив через руку и похоронный обряд

Это одна из самых распространенных причин, почему люди избегают наливания через руку. Согласно некоторым традициям, покойника перед погребением омывают, используя именно такой способ переливания воды. Следовательно, по одному из верований, такое действие может стать предвидением того, что вы потеряете кого-то близкого вам.

Налив через руку – символ пьянства

А еще наши предки верили в то, что привычка наливать через руку спиртные напитки может стать предвестником будущего алкоголизма. Более того, в древности можно было услышать следующую фразу: "Наливаешь через руку – спаиваешь себя или товарища".

Налив через руку до разрыва связей

Кроме того, по народным верованиям, вы своими же руками можете разрушить отношения с теми, кого цените. Касается это того человека, которой вы наливаете через руку. Согласно поверью, ответный жест якобы "перерезает" связь между вами.

Налив через руку может негативно повлиять на отношения / Фото freepik

Что делать, если налили через руку?

Прежде всего, важно не паниковать. Да, может быть, что вы или по невнимательности, или из-за отсутствия свободного пространства за столом налили напиток через руку. К счастью, отрицательное влияние можно "нейтрализовать" с помощью нескольких простых действий:

Постучите трижды по дереву. Ответное действие поможет "отбить" плохую примету.

Также можно произнести о себе "Не по мне" или фразу "Чтобы не сбылось".

А еще вы можете перекреститься или смыть руки водой. Это позволит очистить себя от возможных последствий со знаком "минус".

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Верите ли вы в эти приметы, или нет, но не игнорируйте их, чтобы не повлиять на конфликтную ситуацию где-то во время застолья.