На левой или правой: на какой руке категорически нельзя носить часы

Часы – не только стильный аксессуар, который показывает время и может подчеркнуть ваш образ. Они еще и могут иметь большое влияние на ряд других сфер вашей жизни.

Наши предки верили в то, что часы можно носить только на одной руке. И говорится – о левой. Но почему для этого не годится правая? Попробует разобраться 24 Канал, обращаясь к приметам и суевериям.

Смотрите также Каким должен быть кошелек, чтобы притягивал деньги: советы по фэншую

Почему нельзя носить часы на правой руке

Народные приметы свидетельствовали о том, что наша левая рука отвечала за подсознание, а вот правая – за активные действия. И если вы будете носить часы на правой руке, то вы можете навлечь на себя хаос. Это может привести к развитию событий в максимально непрогнозируемом русле.

Также вы можете терять время и возможности. Говорят, часы на правой руке – признак того, что вы не умеете правильно управлять собственным временем. Такие люди склонны опаздывать, а также пропускать важные для себя возможности.

А еще, согласно приметам, вы можете навлечь проблемы с деньгами. Говорят, если носить часы на правой руке, то вы буквально "отгоняете" деньги от себя. Поэтому и не стоит надеяться на то, что в вашей жизни будет стабильный доход.

Кроме того, в вашей личной жизни могут появиться проблемы. Предки верили, что часы на правой руке – к проблемам в отношениях. Они могут сделать вас более вспыльчивыми, а также невыносимыми, а в результате – одинокими.

К слову! Билл Гейтс, хоть и очень богатый, имеет коллекцию дешевых часов Casio. И, будем откровенными, от них без ума миллионы людей по всему миру.



В основном часы носят на левой руке / Фото freepik

Часы на правой руке – к переменам

Если носить часы на правой руке, то вы навлечете на себя изменения. Впрочем, согласно суевериям, они не всегда будут со знаком "плюс".

Кроме того, часы на правой руке делает человека более импульсивным. Ему становится сложнее разбираться с людьми вокруг, в частности, с коллегами на работе.

Поэтому, не стоит удивляться, что в вашей жизни появляется больше конфликтов и разногласий.

А еще ношение часов на правой руке – к потере уверенности в себе. Вы можете заметить, что все чаще сомневаетесь в принятии собственных решений, когда часы не на левой руке.

Кому можно носить часы на правой руке

Если вы не верите ни в приметы, ни в суеверия – то делайте это без всяких сомнений. Также это могут делать те, для кого это будет просто практичнее.

Например, левшам просто удобнее, когда часы на правой, а не на левой руке.

А еще, если вы хотите привлечь внимание к часам, то точно носите их на правой руке.

Смотрите также Духи с феромонами: действительно ли они помогут вам соблазнить кого угодно

Какую бы руку вы не выбрали – важно, чтобы вам было комфортно. Пусть часы не только указывают вам время, но и подчеркивают ваш образ и позволяют вам чувствовать себя уверенными в себе и быть на высоте!