На лівій чи правій: на якій руці категорично не можна носити годинник

Годинник – не лише стильний аксесуар, який показує час і може підкреслити ваш образ. Він ще й може мати неабиякий вплив на низку інших сфер вашого життя.

Наші предки вірили у те, що годинник можна носити лише на одній руці. І мовиться – про ліву. Але чому для цього не годиться права? Спробує розібратись 24 Канал, звертаючись до прикмет і забобонів.

Дивіться також Яким має бути гаманець, щоб притягував гроші: поради за феншуєм

Чому не можна носити годинник на правій руці

Народні прикмети свідчили про те, що наша ліва рука відповідала за підсвідомість, а от права – за активні дії. І якщо ви носитимете годинник на правій руці, то можете накликати на себе хаос. Це може спричинити розвиток подій у максимально непрогнозованому керунку.

Також ви можете втрачати час і можливості. Кажуть, годинник на правій руці – ознака того, що ви не вмієте правильно керувати власним часом. Такі люди схильні спізнюватись, а також пропускати важливі для себе можливості.

А ще, згідно з прикметами, ви можете накликати проблеми з грішми. Кажуть, якщо носити годинник на правій руці, то ви буквально "відганяєте" гроші від себе. Тому і не варто надіятись на те, що у вашому житті буде стабільний дохід.

Крім того, у вашому особистому житті можуть з'явитись проблеми. Предки вірили, що годинник на правій руці – до проблем у стосунках. Він може зробити вас більш запальними, а також нестерпними, а в результаті – самотніми.

До слова! Білл Гейтс, хоч і дуже багатий, має колекцію дешевих годинників Casio. І, будемо відвертими, від них шаленіють мільйони людей по всьому світу.



Здебільшого годинник носять на лівій руці / Фото freepik

Годинник на правій руці – до змін

Якщо носити годинник на правій руці, то ви накличете на себе зміни. Втім, згідно з забобонами, вони не завжди будуть зі знаком "плюс".

Крім того, годинник на правій руці робить людину більш імпульсивною. Їй стає складніше розумітись з людьми навколо, зокрема, з колегами на роботі.

Відтак, не варто дивуватись, що у вашому житті з'являється більше конфліктів і розбіжностей.

А ще носіння годинника на правій руці – до втрати впевненості у собі. Ви можете зауважити, що все частіше сумніваєтесь в ухваленні власних рішень, коли годинник не на лівій руці.

Кому можна носити годинник на правій руці

Якщо ви не вірите ані у прикмети, ані у забобони – то робіть це без жодних сумнівів. Також це можуть робити ті, для кого це буде просто практичніше.

Наприклад, шульгам просто зручніше, коли годинник на правій, а не на лівій руці.

А ще, якщо ви прагнете привернути увагу до годинника, то точно носіть його на правій руці.

Дивіться також Парфуми з феромонами: чи справді вони допоможуть вам спокусити кого завгодно

Яку б руку ви не обрали – важливо, щоб вам було комфортно. Нехай годинник не лише вказує вам час, а й підкреслює ваш образ і дозволяє вам почуватись впевненими у собі та бути на висоті!