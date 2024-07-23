Вот 3 причины, почему крайне необходимо часто делать перерывы в течение рабочего дня

Хотя руководители склонны ценить тех, кто может работать часами напролет, работники, которые делают регулярные перерывы на работе, на удивление, являются более продуктивными. И это подтвердили различные исследования неоднократно.

По опросу 839 работников июня 2022 года социологического института Opinionway, 81% считают, что перерыв необходим с ментальной точки зрения, а 76% – с физического. З юридической точки зрения перерыв также важен: компании должны брать на себя обязательства оплачивать перерывы во время рабочей смены.

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Итак, перерывы являются необходимой частью рабочего дня. И вот какие полезные последствия они имеют для работников и компании.

Почему важно делать перерывы на работе

Чтобы быть более эффективным и сосредоточенным. Согласно обзору 22 международных исследований, опубликованных в PLOS ONE, в идеале вы должны делать перерыв от 1 до 10 минут каждые 50 минут, чтобы поддерживать оптимальный уровень концентрации. Исследователи обнаружили, что люди, которые работают непрерывно, испытывают снижение концентрации внимания, достигая самого низкого уровня в среднем через 90 минут. С другой стороны, люди, которые делают короткие перерывы от 5 до 10 минут каждый час, как правило, более сконцентрированы и продуктивны.

Перерывы являются необходимой частью рабочего дня по многим причинам / Фото freepik

Для поддержания физического здоровья. Длительное сидение может иметь вредные последствия. А большинство офисных работ связаны с особой сидячей работой в течение дня. По данным Американской ассоциации сердца, эти длительные периоды малоподвижности связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. С другой стороны, исследование, опубликованное в Journal of Occupational and Environmental Medicine, показало, что работники, которые делали регулярные перерывы, чтобы встать и подвигаться, имели на 31% меньше шансов на развитие проблем со здоровьем опорно-двигательного аппарата.

Чтобы быть в лучшем настроении. Независимо от того, касается ли это отношений с коллегами, или принятия быстрых решений, перерывы имеют более чем полезный эффект. Они позволяют вашему разуму отдохнуть и восстановиться, поощряя открытость и творчество. Исследование Стэнфордского университета показало, что ходьба, даже в течение коротких периодов, может повысить креативность на 60%. Более того, исследование, опубликованное в журнале Thinking Skills and Creativity, указывает на то, что перерывы, особенно если они содержат деятельность, не связанную с работой, могут улучшить способность решать проблемы нестандартными способами, что является очень востребованным качеством.