Однако есть и другая сторона медали: исследования показывают, что состояние счастья после отпуска длится около 2 недель, а потом возвращается к норме. А отпуск случается нечасто. Лучшей стратегией для избежания выгорания в таком случае является добавление элементов, похожих на отпуск, в свой распорядок дня.

Смотрите также О зарплате и не только: как выиграть любые переговоры на работе

Кэсси Могилнер, доктор философии и специалист в области поведенческих решений, рассказала о проведенном ею исследовании, в котором участников разделили на 2 группы. Одной группе было предложено провести выходные так, будто они в отпуске. Другой группе предлагали провести выходные так, как они их проводят обычно. Нетрудно догадаться, какая группа была счастливее.

Как можно жить в режиме праздника, не оставляя работу

Выйти из своей рутины. Что делает отпуск отпуском? В основном, поездка в новое место. Чтобы окружение стало другим, чтобы выйти из рутины. Но Ричард Дэвидсон, автор книги "Эмоциональная жизнь вашего мозга", говорит, что вам не обязательно путешествовать ради новизны. Часто достаточно провести выходные, занимаясь чем-то, выходящим за рамки привычного распорядка. Это один из способов разорвать монотонность.

К примеру, в нескольких часах от вашего дома могут быть пешеходные маршруты или места, которые стоит исследовать. Но если вы не спланируете поездку заранее, то в субботу утром неизбежно почувствуете себя истощенным и решите в очередной раз остаться дома. Поэтому прилагайте сознательные усилия, планируйте свои местные поездки так же тщательно, как и отпуск. Но можно и просто каждый четверг ужинать в другом ресторане – это тоже считается.

Выполняйте домашнюю работу в течение недели. Могилнер говорит, что не стоит тратить свои выходные на такие вещи, как стирка, уборка, или возиться на огороде. Она рекомендует делать все, что кажется рутинной работой, в течение недели, чтобы в выходные вы действительно могли отдохнуть и расслабиться.

Аутсорсинг домашних обязанностей (например, белье в прачечную, профессиональная уборка дома или продукты через доставку) – это также способ не потерять выходные. Одно исследование даже обнаружило, что люди, которые тратили свои деньги таким образом, были счастливее, чем те, кто тратил их на материальные ценности.

Способ мышления относительно отпуска важнее, чем то, где вы находитесь физически / Фото stockking@freepik

Не поддавайтесь соблазну носить телефон с собой повсюду. Для многих людей работа означает быть подключенным к электронной почте, различным мессенджерам или программам в течение всей недели. Кроме того, мы используем технологии для развлечений и просмотра социальных сетей. Если вы хотите активировать режим отпуска, держитесь подальше от компьютера и телефона в свободные часы. "Отпуск требует перерыва от цифровой рутины", – отмечает доктор Дэвидсон.

Выходите на улицу. Артур Брукс, гарвардский профессор и автор книги "Построй жизнь, которую ты хочешь", говорит, что один из лучших способов настроиться на ощущение отпуска – это больше бывать на свежем воздухе.

Научно доказано, что прогулка по лесу или парку помогает уменьшить стресс, повысить креативность и улучшить настроение. Вам не обязательно нужен средиземноморский пляж, чтобы отдохнуть и расслабиться. Выйдите на улицу без своих гаджетов и проведите время, любуясь природой вокруг,

– пишет Брукс.

Проводите больше времени в постели. Когда доктор Могилнер с коллегами проанализировали результаты исследования, они заметили, что группа, которая отдыхала на выходных, проводила больше времени в постели. В конце концов, расслабиться в отпуске – это ли не то, чего хочется каждому?

Итак, добавление большего количества отдыха и релаксации в свой распорядок дня уменьшит риск выгорания и предотвратит возникновение чувства необходимости уволиться с работы. Как говорит доктор Брукс, "ваш образ мышления гораздо важнее, чем то, где вы находитесь".