Великие победы в большом теннисе невозможны без этого фрукта, и вот почему

Пожалуй, у каждого теннисиста есть интересные и специфические ритуалы. Например, Рафа Надаль внимательно следил, чтобы его бутылки с водой во время матча всегда были выровнены. Но есть один ритуал, который вы увидите почти у всех профи.

Они едят бананы. Интересно, почему же? А есть 4 причины. Все ответы и объяснения есть у 24 Канала благодаря порталу MyTennisHQ.

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Есть 4 причины, почему теннисисты едят бананы во время матчей

Это может показаться странным, но большинство игроков в большой теннис выбирают одну и ту же еду для потребления на корте – и это бананы. Потому что они являются хорошим источником углеводов, то есть быстрой энергии, содержат много калия, то есть предотвращают судороги, наполнены витаминами и их просто-напросто можно быстро и легко съесть.

Быстрые углеводы.

Во время матча теннисисты тратят действительно очень много энергии, самый простой способ пополнить ее – это съесть что-то, богатое углеводами, которые наш организм легко превращает. Белки и жиры же могут превратиться в энергию очень долго, а также вызывать тяжесть в желудке.

Здесь важно обратить внимание на категории низкогликемических и высокогликемических продуктов. Оценка по гликемическому индексу показывает, насколько быстро продукт может усваиваться. ГИ измеряют в диапазоне от 0 до 100, и продукты с показателем более 60 считают высокогликемическими (то есть они очень быстро дают энергию), а продукты с более низкими показателями обеспечивают более длительную и стабильную энергию.

Бананы имеют ГИ 51, то есть прекрасно балансируют между быстрым усвоением и длительной энергией. Слишком высокий ГИ дал бы очень быстрый приток энергии, но и быстрый упадок сил. Заниженный ГИ давал бы энергию слишком долго, даже для теннисного матча. Здесь бананы в золотой серединке, и это одна из главных причин, почему теннисисты выбирают их как часть своего рациона.

Есть 4 причины, почему теннисисты едят бананы – пишем подробно о каждой / Коллаж 24 Канала фото АР и freepik

Много калия.

Калий является очень важным минералом для теннисистов, потому что помогает бороться с судорогами во время долгих и изнурительных матчей. Тогда спортсмены теряют много воды и электролитов через пот, что может привести к обезвоживанию и спазмам. А это больно и серьезно вредит игре, поскольку человек теряет контроль над движениями.

Есть и другие продукты, которые содержат много калия – кокосовая вода, авокадо, арбузы, гранаты. Но бананы более практичны.

Много витаминов.

Банан – продукт натуральных и содержит много витаминов, например В6 и С. Также несколько минералов, среди них калий, медь, магний и марганец.

Формально их можно получить из пищевых добавок, но гораздо лучше – из природных источников.

Легкий перекус.

Чтобы съесть банан, не надо готовиться и тратиться, даже упаковки искать, потому что есть кожура. Это делает бананы идеальным перекусом во время перерывов в матче, потому что игроки могут откусить несколько кусочков, а потом просто "закрыть" остаток и держать до следующего случая.

Перерыв в теннисе длится всего 90 секунд, за это время надо что-то выпить, отдохнуть и, возможно, поесть. Поэтому бананы являются очень удобным перекусом.

Конечно, топовые профи полагаются не только на бананы, но и на специальные добавки. Но, естественно, они очень дорого обходятся, поэтому вытеснить бананы не способны.