Запах тухлых яиц может свидетельствовать о существенных проблемах с вашим автомобилем

Когда дело доходит до вашего автомобиля, доверяйте своим ощущениям. Если вы чувствуете посторонние ароматы, ни в коем случае не игнорируйте это. К примеру, запах тухлых яиц может свидетельствовать о серьезных проблемах.

Одной из распространенных жалоб от водителей является странный запах тухлых яиц, исходящий из их автомобиля, пишет 24 Канал, ссылаясь на Lemonade. Вот что может означать этот неприятный аромат.

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Почему может пахнуть тухлыми яйцами

Если ваш автомобиль пахнет тухлыми яйцами, скорее всего, у него сломан или неисправен каталитический нейтрализатор, неисправен датчик давления топлива, изношен топливный фильтр или старая трансмиссионная жидкость.

Если ваш автомобиль пахнет тухлыми яйцами, немедленно отвезите его к профессиональному автомастеру для диагностики и ремонта.

Существует очень много проблем с автомобилем, которые могут привести к устойчивому запаху тухлых яиц. И мы подробнее пройдемся по некоторым из них.

Неисправный каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор – это часть системы выхлопных газов вашего автомобиля. Он предназначен для уменьшения выбросов, ограничивая количество токсичных газов и загрязняющих веществ, которые автомобиль с двигателем внутреннего сгорания выбрасывает в атмосферу.

Одним из многих вредных газов, которые производит автомобиль на газовом топливе, является сероводород. Этот газ пахнет, как вы уже догадались, тухлыми яйцами. По сути, если ваш каталитический нейтрализатор сломан или просто не работает должным образом, он не выполняет свою работу по преобразованию ароматического сероводорода в диоксид серы без запаха.

В таком случае вам может понадобиться новый каталитический нейтрализатор.

Возможно, вам следует заменить каталитический нейтрализатор / Фото standret

Неисправность датчика давления топлива

Этот датчик отслеживает давление топлива в топливной системе вашего автомобиля и помогает поддерживать его топливную экономичность.

Когда возникает проблема с датчиком давления топлива, в систему может поступать слишком много топлива. Это создает дополнительное давление на каталитический нейтрализатор, который должен перерабатывать избыток вредных газов. Иногда это больше, чем каталитический нейтрализатор может обработать за один раз, что приводит к запаху тухлых яиц.

Лучше – для вашей безопасности и вашего кошелька – если вы сможете решить эту проблему на ранней стадии. Будет неприятно, если придется заменить и датчик давления топлива, и каталитический нейтрализатор. Кроме запаха, есть и другие признаки, на которые стоит обратить внимание, если у вас неисправен датчик давления топлива:

Включение лампочки "Check Engine" (проверьте двигатель);

Попытки завести автомобиль;

Трудности с ускорением;

Ухудшение топливной экономичности (бака бензина не хватает на такое же расстояние, как обычно).

Изношенный топливный фильтр

Топливный фильтр помогает топливу беспрепятственно попадать в двигатель, отфильтровывая пыль и мусор.

Лучшей практикой является замена топливного фильтра автомобиля каждые два года или 50 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подобно неисправному датчику давления топлива, грязный топливный фильтр может перегрузить каталитический нейтрализатор и привести к появлению запаха тухлых яиц в автомобиле.

Если замена топливного фильтра стоит относительно недорого, то замена поврежденного каталитического нейтрализатора может вылиться в тысячи или даже десяток тысяч гривен. Вот почему особенно важно придерживаться графика профилактического обслуживания автомобиля. Обеспечение вашего автомобиля необходимым техническим обслуживанием поможет предотвратить более серьезные проблемы – и неприятные запахи – на их пути.

В автомобиле может быть изношен топливный фильтр / Фото freepik

Старая трансмиссионная жидкость

Трансмиссионная жидкость смазывает движущиеся части вашего автомобиля и помогает охлаждать трансмиссию. Вам необязательно менять трансмиссионную жидкость или промывать ее каждый раз, когда вы едете на СТО для полной замены масла. Но очень важно, чтобы эти работы выполнял сертифицированный автотехник примерно каждые 50 000 – 100 000 километров пробега.

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Не медлите. Заботьтесь о своем авто, чтобы оно служило вам как можно дольше. Прислушивайтесь к сигналам, которые могут свидетельствовать о том, что нужно немедленно же отправиться в мастерскую.