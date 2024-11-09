Почему вы считаете человека привлекательным: вот как это объясняет наука

Как вы думаете, почему один человек кажется вам привлекательным, а другой нет? Вы, возможно, думаете, что дело только во внешности или характере, но на самом деле есть еще несколько причин.

Да, вы правы, коды думаете, что вас больше привлекает определенный цвет волос или глаз, рост, вкусы, настроение и тому подобное. Но, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ, это лишь часть правды.

Смотрите также Для большей уверенности на свиданиях можно применить этот психологический трюк

Почему мы считаем кого-то более привлекательным

Есть факторы, которые мы часто не берем во внимание, но которые являются ключевыми для того, чтобы чувствовать влечение к другому человеку. Так объясняет это психолог Сара Расми.

Она собрала всю информацию и исследования о том, что делает человека привлекательным, чтобы проверить, действительно ли любовь слепа. И её выводы поражают.

Кроме личных качеств и физических параметров, одной из важнейших характеристик, которые объясняют, почему вы считаете человека привлекательным, является близость, которую вы с ним имеете.

Это что-то логичное и важное, но мы редко принимаем это во внимание. Близость с человеком повышает вероятность того, что у вас возникнет влечение к нему.

Существуют факторы, которые являются ключевыми для того, чтобы чувствовать влечение к другому человеку / Фото standret@freepik

Другими словами, независимо от вашего или его типажа, в итоге вас больше потянет к человеку, с которым вы близки. И это имеет смысл не только потому, что у вас больше шансов познакомиться с ним, но и потому, что нами руководит инстинкт.

Чем больше человек похож на вас, тем больше вас будет тянуть к нему, то есть поговорка о том, что противоположности притягиваются, не такая уж и правдивая. На самом деле нас больше интересуют те,– даже если на первый взгляд это не тот, кого вы представляли себе как партнера.

Учитывая это, логично было бы поиск пары осуществлять так:

создать группу со своими близкими людьми,

выбрать тех, кто одинок и привлекает вас,

потом держаться ближе к тем, кто считает вас привлекательным,

и в конце концов к тем, кто ищет что-то серьезное.

Поэтому прямо сейчас оглянитесь вокруг. Ведь ваша родственная душа может быть совсем рядом, а вы и не догадываетесь об этом.