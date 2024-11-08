С неуверенностью в себе приходит страх быть отвергнутым, что мешает человеку принимать правильные решения. И это когда знакомства сами по себе могут вызвать стресс. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, как этого можно избежать.

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Что можно сделать, чтобы повысить уверенность в знакомствах

Психолог и доктор философии Дженис Вильхауэр (Janice Villhauer) говорит, что для повышения уверенности в себе нам нужно изменить свое мышление и применить другой подход. Нужно перестать придавать слишком большое значение тому, что думают другие, и начать больше ценить то, что думаем мы сами.

Чтобы повысить уверенность в знакомствах, следует отказаться от менталитета "пожалуйста, выберите меня". Это менталитет, когда мы боимся остаться в одиночестве или что мы никому не нужны.

Желание быть избранным является почти таким же универсальным, как и ощущение собственной недостаточности. Наверное потому, что одно подтверждает другое. Если меня не выбирают, это доказательство того, что я недостаточно хороша,

– считает Вильхауэр.

Для повышения уверенности в себе нам нужно изменить свое мышление и применить другой подход / Фото teksomolika@freepik

Она говорит, что это мы должны быть тем, кто выбирает. Это значит перестать думать, что кто-то должен выбрать вас, и что вы должны ждать, пока кто-то вас найдет или даст вам шанс. А надо начать думать, что вы являетесь человеком, который имеет власть выбирать человека, которого вы хотите, и определять, что вы ищете.

Когда вы входите в социальную ситуацию с мыслью о том, что вы выбираете, ваша энергия меняется. Вы больше не находитесь в пассивной позиции бессилия, а в активной позиции действия,

– говорит эксперт.

Вильхауэр предлагает несколько шагов, которые помогут сформировать такое мышление: