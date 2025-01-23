Как избежать похмелья и не чувствовать себя с утра "мертвым" – и что делать, если это все же произошло

Похмелье, к сожалению, является знакомым состоянием для многих, но мало кто сказал бы, что не рад был бы его избежать. Боль в голове, тошнота, общая слабость – такая вот "расплата" за слишком алкогольный вечер.

Однако есть способы предотвратить похмелье или минимизировать его последствия, утверждает vonavino в тиктоке. 24 Канал пересказывает ее простые, но действенные советы.

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Простые хаки против похмелья, которые изменят вашу жизнь после вечеринки

Чтобы избежать утреннего похмелья, лучше всего начать с профилактики, чтобы предотвратить его, а не бороться с последствиями. А это значит придерживаться нескольких простых правил еще во время употребления алкоголя.

Первое и главное – пейте достаточно воды. Алкоголь способствует обезвоживанию, которое и становится основной причиной плохого самочувствия. Поэтому следуйте такому принципу: бокал алкоголя – стакан воды.

Алкоголь способствует обезвоживанию, которое и становится основной причиной плохого самочувствия. Поэтому следуйте такому принципу: бокал алкоголя – стакан воды. Второй важный шаг – это употребление сорбентов. Перед, во время и после вечеринки используйте энтеросорбенты: это может быть что-либо из хорошо известного вам, то есть активированный уголь, энтеросгель, атоксил и так далее. Они помогут нейтрализовать токсины, которые образуются во время расщепления алкоголя.

И не забудьте выпить еще воды, много воды и непременно перед сном.

Простой план действий, чтобы вас не одолело похмелье: смотрите видео vonavino

Что ж, а если все же вы пропустили эти рекомендации и так случилось, что уже проснулись с нерадостными ощущениями, не беда – важно начать день с правильных действий:

Сразу вспомните первый пункт и пейте много воды, чтобы восстановить водный баланс.

Далее примите контрастный душ для улучшения кровообращения.

А также плотно позавтракайте – жирная пища, например бургер, может дать организму энергию.

Но если ваше состояние критическое, вы чувствуете себя "мертвым", то лучшим вариантом в такой ситуации будет обратиться к врачу. Он с помощью капельницы быстро приведет вас в чувство.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.

Кстати, и на этом отдельно эксперт в своем видео отметила, что похмелье обычно возникает не от вина, а от чрезмерного количества крепкого алкоголя или коктейлей. Поэтому – употребляйте алкоголь для удовольствия, а не ради эффекта.