По меньшей мере, так утверждает популярный в инстаграме бармен rombarbarr, пишет 24 Канал. Просто надо знать, какие именно продукты выбрать.
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Какая еда может помочь избавиться от похмелья утром
Организм после употребления алкоголя нуждается в восстановлении водного баланса, витаминов и минералов. И есть определенные продукты, которые помогут унять похмелье.
Бармен в инстаграме с ником rombarbarr рассказал в своем видео, что же надо поесть утром, чтобы отпустило похмелье.
На 1 место он ставит яйцо. И объясняет это так:
Потому что в нем есть цистеин, который помогает нам перерабатывать ацетальдегид, который образуется после распада алкоголя. Соответственно, он нас как раз и травит.
А дальше такая тройка продуктов:
- 2 место – бульон. Он помогает восстановить водный баланс, содержит натрий и калий, которые хорошо помогают при похмелье.
- 3 место – банан. В нем есть калий, который наш организм теряет из-за обезвоживания, которое приходит вследствие употребления алкоголя. Также в банане есть натуральные сахара и неплохая калорийность.
- 4 место – кефир. Он способствует восстановлению микрофлоры кишечника и нормализует пищеварение.
Какая утренняя еда может избавить от похмелья: смотрите видео rombarbarr
Видео бармена вызвало оживленное обсуждение в комментариях, где люди делились собственным опытом и впечатлениями от услышанного. Мнения, как это часто бывает, разделилась:
- "Бывает, что пошевелиться страшно, не то что есть что-то".
- "На первом месте – наваристый бульон".
- "Если тебе 25+, то не поможет ничего".
Что ж, ясно одно: правильно подобранный завтрак может значительно облегчить состояние похмелья. Поэтому добавляйте утром в свой рацион продукты, которые восстанавливают баланс организма и обеспечивают необходимую энергию для начала нового дня.