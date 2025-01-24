Почему миллениалы на все жалуются

Это правда, мы все это видим – миллениалы всегда найдут на что пожаловаться. Но где же спряталась коварная причина этому?

Миллениалы – это поколение людей, рожденных ориентировочно между 1981 и 1996 годами. Что такого зародилось в них, что сейчас заставляет постоянно жаловаться? Ответ нашел 24 Канал благодаря GQ.

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Жалобы миллениалов: где кроется причина

У вас до сих пор ноутбук без DVD или Blu-ray? Вас раздражает меньший выбор угощений или Google, который больше не выдает полезных результатов в поиске? А низкое качество последних сериалов на всех потоковых платформах – это вообще ужас, не так ли?

Не говоря уже о размножении паролей для доступа к различным услугам, адаптеров для USB-портов, а еще усталости и занятости... Что ж, очевидно, вы – миллениал. Говорят даже, что сама суть миллениалов в том, чтобы на всё жаловаться.

Когда я смотрел по телевизору, как мир ещё больше скатывается в небытие, испуганный друг написал мне: "Мне 36, ты знаешь, что это значит? Что у меня возраст Гомера Симпсона! У меня возраст типичного семьянина 90-х, женатого, с 3 детьми, собакой, котом, стабильной работой и домом в 300 квадратов!" Вот почему мы больше не устраиваем вечеринок и ненавидим дни рождения,

– пишет родившийся в 1989 Эдоардо Витале.

Что такого в этой жизни настолько беспокоит миллениалов, что заставляет их постоянно жаловаться? / Фото benzoix@freepik

Возвращение пушистых носков – еще одна трендовая жалоба миллениалов. Вообще, модность – это постоянная тема, потому что миллениалы не понимают, что должны носить. Что носить после 30? Не с Гомера Симпсона же брать пример. Выбрать комфорт, оставаться строгим, рискнуть выглядеть неудачником или старым дядей, или вытянуть старые узкие джинсы? На Reddit об этом ведут десятки дискуссий.

Что же, на самом деле, по данным Deloitte, проблема не в том, на что и как много миллениалы жалуются. А в том, что главной для них проблемой является рост стоимости жизни и невозможность купить дом. Каждый второй из них утверждает, что планирует свою жизнь от зарплаты до зарплаты, не имея долгосрочных финансовых планов.

Возможно, именно здесь собака и зарыта. А понимание проблемы, как известно, первый и важный шаг к ее решению.