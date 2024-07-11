Пол Мескаль признался, что любил изнурительные тренировки для "Гладиатора 2" и показал рельефные мышцы

28-летний ирландский актер Пол Мескаль играет роль Люция Веруса в "Гладиаторе 2". Это взрослый сын Люциллы, который был еще ребенком в оскароносном фильме 2000 года с Расселом Кроу.

Во время недавнего интервью на радио Пол отметил жесткий график и физические нагрузки во время съемок. Но назвал все это относительно незначительной проблемой.

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Пол Мескаль рассказал о том, каким стал для "Гладиатора 2"

Актера Пола Мескаля во время интервью на радио спросили о подготовке к съемкам в блокбастере "Гладиатор 2". И Мескаль ответил так:

У меня были все удобства. У меня был замечательный тренер. Люди говорили мне, что и когда есть. Чтобы сниматься в таком фильме, надо много тренироваться, и мне это нравилось. Впрочем, конечно, в определенные моменты это утомляет.

Чуть раньше перед этим интервью Пола показали без рубашки в трейлере съемок "Гладиатора 2". Изображением поделился его партнер по фильму Педро Паскаль в социальных сетях. Поклонники буквально заполонили раздел комментариев, чтобы поделиться своими мыслями о фото.

Я просто хотел быть большим и сильным и выглядеть как кто-то, кто может нанести немного вреда. Потому что иногда, стремясь выглядеть идеально, можно стать похожим на модель, а не на воина,

– добавил Мескаль относительно физической подготовки к роли.

Педро Паскаль также рассказал, как ему пришлось драться со своим партнером по фильму: "Он стал таким сильным. Я бы скорее хотел, чтобы меня выбросили из здания, чем драться с ним снова".

Сможет ли Пол Мескаль превзойти Рассела Кроу? / Коллаж 24 Канала фото First Vanity Fair look и Moviestore

Долгожданное продолжение "Гладиатора" режиссера Ридли Скотта дебютирует через 24 года после выхода на экраны оригинальной ленты в 2000 году. Тогда фильм получил 5 Оскаров из 11 номинаций.

В центре внимания "Гладиатора 2" – Луций Верус, которого играет Пол Мескаль. В звездный актерский состав также вошли Дензел Вашингтон, Дерек Якоби, Джозеф Куинн и другие.