Пол Мескаль признался, что любил изнурительные тренировки для "Гладиатора 2" и показал рельефные мышцы
Источник:Daily Mail
28-летний ирландский актер Пол Мескаль играет роль Люция Веруса в "Гладиаторе 2". Это взрослый сын Люциллы, который был еще ребенком в оскароносном фильме 2000 года с Расселом Кроу.
Во время недавнего интервью на радио Пол отметил жесткий график и физические нагрузки во время съемок. Но назвал все это относительно незначительной проблемой.
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Пол Мескаль рассказал о том, каким стал для "Гладиатора 2"
Актера Пола Мескаля во время интервью на радио спросили о подготовке к съемкам в блокбастере "Гладиатор 2". И Мескаль ответил так:
У меня были все удобства. У меня был замечательный тренер. Люди говорили мне, что и когда есть. Чтобы сниматься в таком фильме, надо много тренироваться, и мне это нравилось. Впрочем, конечно, в определенные моменты это утомляет.
Чуть раньше перед этим интервью Пола показали без рубашки в трейлере съемок "Гладиатора 2". Изображением поделился его партнер по фильму Педро Паскаль в социальных сетях. Поклонники буквально заполонили раздел комментариев, чтобы поделиться своими мыслями о фото.
Я просто хотел быть большим и сильным и выглядеть как кто-то, кто может нанести немного вреда. Потому что иногда, стремясь выглядеть идеально, можно стать похожим на модель, а не на воина,
– добавил Мескаль относительно физической подготовки к роли.
Педро Паскаль также рассказал, как ему пришлось драться со своим партнером по фильму: "Он стал таким сильным. Я бы скорее хотел, чтобы меня выбросили из здания, чем драться с ним снова".
Долгожданное продолжение "Гладиатора" режиссера Ридли Скотта дебютирует через 24 года после выхода на экраны оригинальной ленты в 2000 году. Тогда фильм получил 5 Оскаров из 11 номинаций.
В центре внимания "Гладиатора 2" – Луций Верус, которого играет Пол Мескаль. В звездный актерский состав также вошли Дензел Вашингтон, Дерек Якоби, Джозеф Куинн и другие.