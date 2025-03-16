Когда вы не знаете, что надеть – вспомните о 4 базовых вещах от Пола Мескаля

Актер Пол Мескаль удивил нас не только в фильме "Гладиатор 2", но и появлением в простом наряде на красной дорожке. Но его образ также был очень эффектным, демонстрируя прохладную и чувственную привлекательность.

В нью-йоркском театре Harvey на премьере фильма Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание" Пол Мескаль вышел на красную дорожку в крутом наряде, который действительно впечатлял. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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4 базовые вещи Пола Мескаля, способные создать непревзойденный образ

Молодой актер Пол Мескаль уже имеет прочную репутацию секс-символа. Вот и в новом фильме он воплотил одного из вымышленных персонажей, которые определили мужчину как абсолютный объект желания – Стэнли Ковальски.

То, что Мескаль надел на премьеру, является классикой мужского гения стиля. Ансамбль (конечно же, с подписью Gucci), прочный и мощный, дает нам подсказки относительно наряда, способного быть всегда эффективным и гарантированно влиять на людей.

Формула Пола проста – нужно всего-то оставить страх позади и положиться на самое необходимое. И вот о чем речь:

Пол Мескаль и его блестящий образ с 4 основами / Смотрите фото с фан-страницы paulmescalpics в инстаграме

Куртка Harrington. Важный силуэт в гардеробе каждого, кто любит прикосновение авиации, непринужденную легкость и универсальность для любой ситуации. Идеальным цветом здесь, конечно же, является красный, ведь эта куртка – о бунте без причин.

Важный силуэт в гардеробе каждого, кто любит прикосновение авиации, непринужденную легкость и универсальность для любой ситуации. Идеальным цветом здесь, конечно же, является красный, ведь эта куртка – о бунте без причин. Белая футболка. Да, обычная, и это очень круто. Это именно та базовая одежда, которая помогает переживать самые напряженные дни и самые жаркие ночи. Не может быть, чтобы у вас ее не было.

Да, обычная, и это очень круто. Это именно та базовая одежда, которая помогает переживать самые напряженные дни и самые жаркие ночи. Не может быть, чтобы у вас ее не было. Черные брюки. И здесь неважно, какой стиль и материалы. Вы можете выбрать вечно практичный деним или взять индивидуальный крой, главное – чтобы это был глубокий оттенок черного.

И здесь неважно, какой стиль и материалы. Вы можете выбрать вечно практичный деним или взять индивидуальный крой, главное – чтобы это был глубокий оттенок черного. Мокасины. Когда мы думаем об обуви Пола Мескаля, на ум сразу приходит пара от Gucci, не так ли?

Белые носки здесь – как дополнительная деталь, завершающая образ. Это элемент, который продолжает приносить много головной боли, но вряд ли заменимый.