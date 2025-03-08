А знаете ли вы, что она означает? Это не такой уж и незначительный аксессуар, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Что означает красная шпилька на костюме Макрона

Красная булавка Эммануэля Макрона, кроме стилистического эффекта, несет большое символическое значение. Она показывает нам Розетку Большого Креста – знак, которым отмечают людей, удостоенных Большого Креста Почетного легиона. Это высшая награда в ордене Почетного легиона, которая предоставляет также статус кавалера, командора и великого офицера.

От основания Пятой республики в 1958 году каждый глава французского государства автоматически получает 2 отличия:

Знак Большого Креста Почетного легиона (означает "выдающиеся заслуги граждан" и "образцы французской гражданственности").

(означает "выдающиеся заслуги граждан" и "образцы французской гражданственности"). И знак Большого Креста Национального ордена "За заслуги" (означает "награждение выдающихся заслуг и поощрение движущих сил страны").

Президент Франции Макрон и его неизменная заколка на пиджаке / Фото АР

Избрание президентом Франции также делает человека автоматически Великим магистром Национального ордена Почетного легиона, что дает ему право номинировать других для награждения.

Орден Почетного легиона обычно является медалью с лентой, которая висит над грудью с левой стороны. Но у президентов есть более сдержанная версия для повседневного ношения – на пиджаки костюмов они вешают шпильку-розетку. А подвесные награды уже используют на официальных и военных церемониях.

Заметим, что этот тип значка запрещено носить, если человек не был официально назначен и награжден правительством. Иначе его за дерзость накажут по уголовному кодексу годом заключения и наложат штраф в 15 000 евро.