Чтобы строить счастливые отношения, вам стоит усвоить это с самого начала
- Парам стоит знать, что многие убеждения о счастливых отношениях являются мифами, и совершенство в отношениях нереально.
- Психолог Марк Треверс рекомендует не ожидать, что партнер удовлетворит все ваши эмоциональные потребности, и развивать эмоциональную устойчивость самостоятельно.
Парам следует знать, чтобы иметь счастливые отношения, что многие убеждения и идеи об этих счастливых отношениях являются мифами. Например, вера в то, что вы никогда не будете ссориться, или что ваша половинка и вы никогда не попадете в беду. Так бывает только в сказках и кино.
К сожалению, вера в эти мифы может привести к разрыву отношений, потому что если кто-то верит, что совершенство существует, то всегда будет его искать, но никогда не найдет. Это реальность – никто не является совершенным, а значит и отношения не являются совершенными. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.
Смотрите также Как быстро остановить ссору с кем угодно: эксперты советуют применить определенные слова
Ваша пара не может и не должна быть всем вашим миром
В этом разрезе психолог Марк Треверс обращает внимание на нечто более глубокое, что трудно принять и что обычно упускают из виду, хотя это важно знать каждому. Чтобы отношения были счастливыми, ваш партнер не может и не должен быть всем вашим миром.
На протяжении своей профессиональной карьеры Марк работал со многими людьми, которые неправильно понимали роль, которую должен играть их муж или жена. Дело в том, что вы должны чувствовать поддержку и понимание со стороны вашей половинки, вы должны чувствовать, что она – ваш лучший друг. Но это не значит, что она должна быть всем или что она должна быть единственным источником этого.
Как объясняет Треверс, не стоит "ожидать, что половинка удовлетворит все ваши эмоциональные потребности, устранит все ваши проблемы или сыграет все ваши роли в жизни", это невозможно и несправедливо. Могли бы вы сами сделать все это? Скорее всего, нет.
Есть большая разница между созависимостью и взаимозависимостью. Первая основана на полной ориентации на другого человека и является серьезной проблемой, вторая же предполагает взаимность между двумя сторонами, но не является исключительной.
И еще одно важное: необходимо понимать, что никто не может контролировать, регулировать или управлять вашими эмоциями. Это работа, которую вы должны делать сами. "Развивайте эмоциональную устойчивость, чтобы ваше благополучие не зависело от чьей-то поддержки", – подчеркивает Треверс.