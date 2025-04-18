Вот это и может быть намеком на созависимые отношения. Как распознать созависимость и как убрать эти негативные паттерны – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Relationships NSW.

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Что такое созависимые отношения

Созависимость может возникать в любых отношениях. То есть не только между интимными партнерами, но и между друзьями или родственниками.

В наши дни психологи используют этот термин для описания несбалансированных отношений, когда один человек поощряет нездоровые или даже саморазрушительные тенденции другого. А бывает, когда все заходит еще дальше, и оба человека начинают поощрять плохое поведение и привычки друг друга.

Созависимая пара – это когда один или оба человека сталкиваются с плохим психическим состоянием, незрелостью, безответственностью или недостаточной успешностью. При этом динамика отношений только ухудшает ситуацию.

Человек может начать пренебрегать другими сферами своей жизни, чтобы угодить другому человеку. Жертвовать дружбой, образованием, карьерой или даже повседневными обязанностями. А человек, который чувствует созависимость, часто полагается на жертвы другого человека, а не поощряет его к процветанию.

Созависимость далека от привязанности, это чрезвычайная зависимость – эмоциональная, социальная, физическая. Созависимый человек может планировать всю свою жизнь только ради того, чтобы угодить другому человеку. А это оставляет мало места для собственных мыслей и действий.

Как распознать созависимость и убрать эти негативные паттерны / Фото freepik

Признаки созависимости

Чувство ответственности за другого человека, его чувства, мысли, действия и тому подобное.

за другого человека, его чувства, мысли, действия и тому подобное. Говорите "да", хотя имеете в виду "нет", а "нет" сказать трудно , потому что вы боитесь, что вас могут отвергнуть, если не услышат "да".

, потому что вы боитесь, что вас могут отвергнуть, если не услышат "да". Слабые границы, чрезмерные попытки угодить, жертвовать своими потребностями. При этом – отсутствие удовольствия или счастья в жизни, если и другой человек чем-то недоволен.

своими потребностями. При этом – отсутствие удовольствия или счастья в жизни, если и другой человек чем-то недоволен. Постоянное беспокойство о судьбе отношений. При этом вы зацикливаетесь только на собственных ошибках, которые угрожают отношениям.

о судьбе отношений. При этом вы зацикливаетесь только на собственных ошибках, которые угрожают отношениям. Много времени и энергии уходит на то, чтобы дать партнеру все, что он просит , но обратно возвращается мало.

, но обратно возвращается мало. Чувство вины за то, что вы думаете о своих личных потребностях в отношениях. Игнорирование собственной морали или совести ради того, чтобы сделать то, чего хочет другой человек.

собственной морали или совести ради того, чтобы сделать то, чего хочет другой человек. Сексуальные уступки, которых вы не желаете.

уступки, которых вы не желаете. Вы отвергаете отзывы других людей о негативе, который они видят в ваших отношениях, даже если вы знаете, что вам говорят правду.

людей о негативе, который они видят в ваших отношениях, даже если вы знаете, что вам говорят правду. Вы даже представить себе не можете, что можно разойтись или постоять за себя.

или постоять за себя. Вы чувствуете злость, обиду и возмущение, потому что не получаете удовлетворения своих потребностей или не чувствуете счастья, при этом рассуждая, что вы на это заслуживаете.

Созависимость – это несбалансированные отношения, и над устранением ее нужно со многим поработать / Фото freepik

Как выходить из созависимости

Будьте добрыми к себе.

к себе. Цените то, что вы можете предложить в отношениях.

то, что вы можете предложить в отношениях. Признайте , что вы заслуживаете счастья.

, что вы заслуживаете счастья. Проводите время с людьми, которые ценят вас и добры к вам.

и добры к вам. Позвольте себе хотеть других вещей.

других вещей. Цените поддержку друзей и родственников , которые могут быть честными с вами.

, которые могут быть честными с вами. Будьте честными с теми, с кем вы чувствуете, что можете быть честными.

с теми, с кем вы чувствуете, что можете быть честными. Обратитесь за поддержкой . Поговорите со специалистом о своем счастье и самооценке.

. Поговорите со специалистом о своем счастье и самооценке. Поработайте со своими страхами . Боитесь ли вы одиночества, или что вы больше никому не будете нужны, и использует ли ваша пара ваши же страхи, чтобы удержать вас рядом?

. Боитесь ли вы одиночества, или что вы больше никому не будете нужны, и использует ли ваша пара ваши же страхи, чтобы удержать вас рядом? И заметьте, что созависимые отношения не возникают за одну ночь, они формируются со временем. И преодоление созависимости также может потребовать времени и тщательных размышлений.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.