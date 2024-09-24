Женщины используют правило 6 – 6 – 6, чтобы найти идеального мужчину: но не вредит ли оно

Это относительно новое правило, и люди только открывают для себя, что означают в знакомствах цифры 6 – 6 – 6. Нет, это не сатанинское правило, но есть вопрос, к кому оно может привести.

Правило 6 – 6 – 6 касается мужчин, которые имеют рост 6 футов (более 180 сантиметров), пресс на 6 кубиков и зарплату из 6 цифр. Некоторые женщины утверждают, пишет New York Post, что пользуются этим правилом, чтобы найти себе идеального мужчину.

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Правило 6 – 6 – 6 в знакомствах: что означает и подводные камни

Ведь, мол, надо как-то сузить бесконечное количество потенциальных кандидатов в приложениях для знакомств. Хотя, казалось бы, широкий выбор, наоборот, должен был бы помочь молодым людям найти свою половинку.

Но некоторые говорят, что бесконечные свайпы вправо усложняют им поиск. А вот правило 6 – 6 – 6 легко отсеивает большинство мужчин.

Впрочем, недавний опрос в приложении для знакомств Flirtini показал, что 80% женщин готовы снизить свои стандарты, чтобы встретить партнера. И здесь палка о двух концах.

С одной стороны, эксперты по знакомствам рекомендуют людям быть более требовательными в выборе.

в выборе. С другой, чрезмерная придирчивость может обернуться против них и оставить дома в одиночестве.

Эксперт Эмбер Солетти говорит, что "познакомилась с множеством одиноких людей, которые возлагают на своего партнера огромные надежды". И все же чувствуют себя одинокими.

Правило 6 – 6 – 6 – это о мужчинах с ростом в 6 футов, прессом на 6 кубиков и зарплатой из 6 цифр / Фото fxquadro@freepik

Солетти поощряет участников свиданий иметь "правила игры", но сосредоточиться на более глубоких темах. К примеру, если человек пойдет на компромисс в вопросах политики или взглядов на воспитание детей, есть высокие шансы, что отношения закончатся, причем с большим количеством споров и обид.

Эксперт говорит, что поверхностные вещи, например физическое влечение, на самом деле тоже имеют значение в отношениях. Поэтому рекомендует одиноким все же не придерживаться своего списка требований слишком строго.

Не отбрасывайте все свои критерии. Но будьте готовы пойти на компромисс по некоторым из них,

– говорит она.

Джудит Готтесман, тренер по знакомствам и писательница, предлагает женщинам сосредоточиться на поиске партнера с общим стилем жизни, жизненными целями и общими интересами. А мужчинам – быть креативными и личными в своих профилях.

Важна связь, которая у вас есть, и то, что вы уважаете, доверяете и любите друг друга,

– подчеркнула эксперт.

И действительно, хорошее чувство юмора, хобби и чувство стиля для большинства женщин важнее, чем ваш рост, телосложение и годовой доход.