В отношениях многое может происходить без вашего ведома, и вы не знаете, что это может стать проблемой. И многие из этих проблем становятся нормой. Чтобы это предотвратить, пишет GQ, важно определять плохое поведение и то, что однозначно не может быть приемлемым.

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Например, газлайтинг может происходить скрытым способом, что заставляет нас сомневаться в том, что мы чувствуем. Но как только мы его идентифицируем, все эти маленькие признаки становятся более очевидными и побуждают нас искать перемен.

Что такое firedooring в знакомствах

Одной из негативных практик, которая может произойти с вами без вашего осознания (по крайней мере, сначала), является firedooring. Это когда доступ полностью на одной стороне, поэтому вы всегда ждете, что вам позвонят или напишут, и ваши усилия сводятся на нет.

Firedorring случается, когда только один человек прилагает все усилия, когда он всегда строит планы, а другой человек присоединяется только тогда, когда ему больше нечего делать. И это заставляет первого человека чувствовать, что он не является для второго приоритетом.

когда он всегда строит планы, а другой человек присоединяется только тогда, когда ему больше нечего делать. И это заставляет первого человека чувствовать, что он не является для второго приоритетом. Эта тенденция может проявляться по-разному. Например, когда кто-то никогда не отвечает на ваши сообщения или делает это через несколько дней и сухо. Когда кто-то никогда не звонит вам, не обращается к вам, чтобы договориться. Но этот же человек появляется время от времени и только тогда, когда ему это удобно.

Коротко говоря, понятие firedooring применяют к отношениям, где один человек имеет свободу приходить и уходить, когда ему заблагорассудится, а другой находится в ловушке ожидания. То есть firedooring – это форма контроля и манипуляции человека, который дает лишь мелочи, чтобы другой человек оставался на крючке и продолжал прилагать усилия.

Одной из негативных практик, которая может случиться с вами без вашего осознания, является firedooring / Фото freepik

Такие отношения не могут развиваться, созревать и не создают прочной связи. А тот, кто прилагает усилия, может чувствовать себя уставшим, использованным или даже очень одиноким – хоть и находясь в отношениях.

Как предотвратить firedooring