Водителям стоит протереть лобовое стекло этим овощем, чтобы избежать запотевания

Во многих частях Украины сейчас холодная и влажная погода. Поэтому водителям стоит вспомнить один лайфхак: надо чем-то натереть свои автомобили, чтобы предотвратить запотевание окон.

Этот совет прост, но на удивление эффективен, пишет Express. Он поможет автолюбителям предотвратить лишнюю влагу на стеклянных поверхностях в эту мокрую пору с ливнями и ветрами.

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Надо натереть картофелем стекло в автомобиле: как это работает

Сильные ливни и перепады температуры часто приводят к тому, что водителям приходится ждать перед каждой поездкой, пока лобовое стекло оттает.

Австралийская служба замены лобового стекла Aussie Auto-Glass предложила водителям уменьшить вероятность этого ожидания, просто приложив к стеклу разрезанную картофелину. Вот как это надо сделать:

Обязательно используйте чистую картошку, поэтому сначала помойте ее.

Разрежьте сырую картофелину пополам.

Протрите из стороны в сторону, чтобы охватить все окно.

Этот простой процесс очистит стекло и оставит слой, который предотвратит образование конденсата. Делать все это стоит утром, чтобы достичь наилучших результатов.

И просто протрите стекло картофелем / Фото Alex Evans

Почему это работает? Дело в том, что таким образом на поверхность стекла наносится тонкий слой крахмала. Когда он высыхает, то становится скользким барьером, который предотвратит конденсирование влаги.

Убедитесь, что вы полностью покрыли все окна картофельным крахмалом и не прикасайтесь к поверхности, пока крахмал высыхает (иначе просто останутся неприглядные следы).

не нужно наносить новый слой картофельного крахмала ежедневно, но желательно смывать его и повторять процедуру каждые несколько недель.

Еще один способ – насыпать наполнитель для кошачьего туалета в небольшой пакетик и положить на приборную панель. Он будет поглощать влагу внутри авто еще до того, как она попадет на стекло. Также можно оставить на ночь в машине осушитель воздуха.

И еще раз напомним, что автомобилистам и участникам дорожного движения следует быть особенно осторожными сейчас, поскольку продолжается осенний сезон 2024 года. Поэтому убирать конденсат буквально жизненно необходимо. Хотя бы тряпкой (для этого просто держите ее в машине всегда).