Официально его назвали A1, но больше знали по прозвищу Coal Scuttle ("контейнер для угля") – именно из-за рудиментарного вида. Фактически это был первый Aston Martin, пишет GQ, хоть и появился еще до того, как компания получила такое название.

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Эпическая история легенды автомобильной индустрии A1 Coal Scuttle

А тогда, в 1914, она называлась Bamford & Martin Ltd. А1 был двухместным автомобилем со спортивным кузовом, в движение его приводил четырехцилиндровый двигатель в 1389 кубических сантиметров.

Coal Scuttle построила небольшая команда инженеров во главе с основателями марки Лайонелом Мартином и Робертом Бемфордом. Целью было создание крутого спорткара, который мог бы конкурировать с Bugatti. Но Первая мировая прервала разработку.

Лайонел Мартин официально зарегистрировал автомобиль как Aston Martin 16 марта 1915 года. Бемфорд, другой партнер тандема, воевал во Франции и переживал пандемию испанского гриппа, после чего решил оставить бизнес.

Официально его назвали A1, но больше знали по прозвищу "контейнер для угля" / Фото Aston Martin

В 1919 он принял участие на своем единственном автомобиле Coal Scuttle в первых автогонках в Великобритании – и завоевал золотую медаль. Поэтому в начале 1920-х Coal Scuttle снова прошел испытания и постоянно развивался. С тех времен есть много фото его насыщенной жизни.

Но после продажи в 1924 году за сравнительно скромные 50 фунтов стерлингов автомобиль бесследно исчез. Со временем появились многочисленные реплики, но оригинальный экземпляр стал главной мишенью для тех, кто отвечает за наследие британской компании.

До сих пор остается загадкой, что могло произойти с Coal Scuttle. Его могли отправить на металлолом или могли уцелеть какие-то детали. Например, корпус радиатора может висеть где-то на стене, не идентифицирован. Но, возможно, его ржавые остатки лежат в каком-то саду или спрятаны в сарае.

Недавно AMHT обратился к общественности с призывом попытаться найти Coal Scuttle. Это фонд наследия Aston Martin Heritage Trust – он просит автолюбителей по всему миру обыскать свои гаражи, сараи, хлева и склады. Сейчас Aston Martin полон решимости таки отыскать А1.