Я не стригся 2 года, – мужчина "сбросил 20 лет" в кресле барбера, и все ради жены

Известный барбер nguyensteadycutting публикует в соцсетях видео преобразований своих клиентов. И эти клипы часто становятся вирусными и ошеломляют поклонников.

Как-то он принимал мужчину, который не стригся 2 года. А потом показал в видео совершенно новый вид клиента после свежей стрижки.

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"Ты выглядишь на 20 лет моложе"

Мужчина отращивал волосы в течение 2 лет, но благодаря nguyensteadycutting претерпел кардинальные изменения. Решился он на это потому, что его жена начала раздражаться из-за "слишком длинных" волос своей половинки.

Тай Нгуен, парикмахер из Ричмонда в Вирджинии, известен своими стрижками, которые меняют жизнь. В одном из недавних видео, которое набрало под 800 тысяч лайков, Тай снимает с клиента шляпу, но его поражает то, что под ней.

Клиент рассказал, что последний раз подстригался 2 года назад, а его жена ворчала, что волосы стали слишком длинными. Тем не менее мужчина избегал стрижки, потому что заметил, что линия роста волос отступает (проще говоря, стеснялся облысения).

Однако Тай был уверен, что может предложить решение. И действительно – когда мы видим результат на видео, то понимаем, что Тай не ошибался.

Как можно за один визит к барберу сбросить лишние годы: смотрите видео nguyensteadycutting

Увидев свой новый вид в зеркале, мужчина засиял и воскликнул, что его жена "будет в восторге". И Тай подтвердил: "Ты выглядишь на 20 лет моложе, брат".

Пользователи в инстаграме также были поражены результатом. Один написал: "Он похудел с 60 до 35. Это волшебство!" Другой добавил: "Брат, ты спас его брак".