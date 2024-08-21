У парня есть лысина на макушке и длинные волосы по бокам. И на первый взгляд он не выглядел привлекательно. Но барбер увидел в нем нечто ощутимо большее.

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После работы мастера клиент вызывает настоящий восторг

25-летний Мэтт отправился из Вирджинии в Гонолулу на Гавайях в поисках обновления уверенности в себе. Кэм До, волшебник с ножницами из KingCuts, публикует в соцсетях видео потрясающих преобразований, которые он делает с разными парнями. У Кэма более 800 000 подписчиков, и Мэтт среди них. Увиденное стимулировало его к этой поездке.

Видео с Мэттом тоже стало вирусным и набрало более 900 000 лайков в инстаграме. "Я сделаю из тебя красавца, брат", – пообещал Кэм, и сдержал слово.

Мэтт потерял уверенность в себе, но с визитом к барберу не прогадал: смотрите видео _cambarber

Преображение заставило Мэтта сиять, теперь он выглядит свежим и помолодевшим, с аккуратной прической, которая хитро скрывает его лысину.

Очень тяжелый случай для меня. Но результатом он очень доволен и вернул уверенность в себе,

– пишет Кэм в подписи к видео.

Пользователи инстаграма были ошеломлены и в комментариях заявили, что трансформация была спасительной для парня. "Черт возьми, сколько бы Кэм не брал, оно того стоит", – подытожил один из поклонников.