Стоит перенять: эти 4 японские привычки на каждый день способствуют успеху и счастью в жизни
Японские привычки часто непривычны для нас, ведь принадлежат к совершенно другой культуре. Но организация японцев, их образование, сохранение традиций и адаптация к современности вызывают восторг у многих.
Какие же жизненные привычки японцев мы можем перенять, если хотим улучшить свое благополучие? 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.
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Попробуйте эти японские методы – и ваша жизнь может измениться к лучшему
В Японии расположено одно из самых счастливых мест в мире – село Огими. Его жители живут очень долго и чрезвычайно жизнерадостны. Неудивительно, что японский образ жизни в последние годы рассматривают как ключ к более долгой, качественной и прежде всего успешной жизни. Вот 4 элемента этого ключа.
- Благодарность. Японцы склонны быть очень благодарными не только другим людям, но и жизни в целом. Большинство из них занимаются практиками благодарности и делают это даже во время повседневной деятельности, например во время еды. Перед едой они говорят "итадакимасу", слово благодарности со смирением, чтобы показать благодарность тем, кто ее приготовил и позаботился, чтобы она дошла до нас. Так же на рабочем месте они говорят "оцукаресама десу", чтобы поблагодарить коллег за их работу и признать их усилия. Это маленькие действия, которые учат нас ценить мелочи, а не воспринимать их как должное.
- Принятие. Одной из причин, почему мы часто не можем двигаться вперед и достигать успеха, является то, что мы не принимаем реальность. В Японии есть слово "укетамо", что означает "принятие", то есть "я смиренно принимаю с открытым сердцем". Речь идет о том, чтобы приветствовать все, что случается на нашем пути, независимо от того, хорошо ли это, или плохо, чтобы мы чувствовали себя легче и не впадали в разочарование. Это дает нам возможность расти и жить в мире, несмотря на тревоги, ведь сопротивление им принесет нам только больше боли. И это значит признать, что жизнь несовершенна, как и мы сами.
- Кайдзен. Это слово означает систему постоянного совершенствования, в которой маленькие победы приносят долгосрочную пользу. Мы осознаем, что большие успехи не случаются за одну ночь, а являются результатом усилий. Это означает постоянную работу над новыми навыками и совершенствованием имеющихся. То есть мы являемся частью непрерывного процесса обучения. Это философия, которая поощряет нас пробовать новое, начинать деятельность, о которой мы, возможно, никогда не думали раньше, но которая может нас многому научить.
- Икигай. Это концепция, которая побуждает нас искать свою цель в жизни, которая в основе своей в том, чтобы жить больше и лучше. Это то, что придает смысл жизни, знаменитая "причина жить". Но чтобы найти ее, нам нужно применять на практике определенные вещи, которые предполагают поиск самих себя. То есть привычки японцев не ограничиваются физическими упражнениями или определенным питанием, а связаны со всем, что есть внутри нас.