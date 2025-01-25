Стоит перенять: эти 4 японские привычки на каждый день способствуют успеху и счастью в жизни

Японские привычки часто непривычны для нас, ведь принадлежат к совершенно другой культуре. Но организация японцев, их образование, сохранение традиций и адаптация к современности вызывают восторг у многих.

Какие же жизненные привычки японцев мы можем перенять, если хотим улучшить свое благополучие? 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Попробуйте эти японские методы – и ваша жизнь может измениться к лучшему

В Японии расположено одно из самых счастливых мест в мире – село Огими. Его жители живут очень долго и чрезвычайно жизнерадостны. Неудивительно, что японский образ жизни в последние годы рассматривают как ключ к более долгой, качественной и прежде всего успешной жизни. Вот 4 элемента этого ключа.

Какие привычки японцев мы можем перенять, если хотим улучшить свою жизнь? / Фото freepik