У этого суеверия интересная история, которой с вами поделится 24 Канал со ссылкой на Southernthing. Расскажем, почему нельзя ходить под лестницей и при чем здесь Египет.

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Почему нельзя ходить под лестницей

Наши бабушки и дедушки призывали: "Не ходи под лестницей". Но не все объясняли, что же не так с той лестницей. Одни говорят, что такая уловка может принести вам неудачу. Но так ли это на самом деле?

В конце концов, ходить под лестницей – не лучшая идея. Вы действительно можете навлечь на себя неоправданный риск. А еще это опасно, когда кто-то на этой лестнице работает. Проблемы могут быть не только у вас, а у кого-то другого.

Вы можете задеть кого-то, кто стоит на лестнице / Фото freepik

Как бы там ни было, но запрет ходить под лестницей – обычный предрассудок. Но есть одно интересное "но"...

При чем здесь египтяне?

Вера в то, что хождение под лестницей приносит несчастье, зародилась почти 5 000 лет назад в Древнем Египте. Она имеет больше общего с формой треугольника, который образуют стена, пол и сама лестница, чем с чем-то другим, сообщает Live Science.

Так, для египтян треугольник – священный символ троицы богов. Поэтому прохождение под лестницей рассматривалось как преступление, которое карается пожизненным несчастьем. Да-да, вот и несчастье нашлось.

Веками позже христиане подхватили это поверье, основываясь на том, что что лестница была использована во время распятия Иисуса и, таким образом, является символом зла.

Но паниковать не стоит. Если уж случилось так, что вы прошли под лестницей, то мы знаем, что следует сделать. Согласно книге "Как все устроено", удачу таки можно вернуть. Правда, для этого следует провести забавный ритуал.

Все, что вам нужно сделать, это скрестить пальцы и держать их скрещенными, пока не увидите собаку. Не любите домашних животных? Вы можете снова пройти под лестницей обратно. Не хватает координации? Просто плюньте себе в ботинок и не смотрите на него, пока он не высохнет. Достаточно просто, не так ли?

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Верить в это суеверие или нет – дело ваше. В конце концов, следует помнить, что лестница может подвинуться и сильно вас ударить. Оно вам надо?