История татуировок: самое интересное о происхождении, значении и причинах популярности

Татуировка является увлекательной и важной частью человеческой культуры уже несколько тысячелетий. История тату охватывает различные цивилизации, стили и техники.

Чернила на нашей коже были символами идентичности, самовыражения и даже табу. 24 Канал со ссылкой на Rad Ink расскажет подробнее.

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От древних египтян до современных тату-салонов

У татуировок очень древние корни. Древний Египет, эллинистическая Греция, императорский Рим, кельтские общества и многие другие – все они имели в своей культуре тату.

Эти цивилизации практиковали свои уникальные стили и вкладывали особые значения в татуировки. Они часто используя тату как неотъемлемую часть религии и культурной идентичности.

Татуировками также обозначали статус, обряды перехода и многое другое. Например, древнеегипетские тату служили духовным и защитным целям. Сложные узоры с изображениями богов, животных и символов отражали верования и обычаи людей Египта того времени.

Некоторые из древнейших свидетельств тату можно найти на татуированных мумиях, которым более 4 000 лет, то есть они со времен строительства Великих пирамид.

В Древней Греции и Риме татуировки использовались уже иначе – часто как средство идентификации для рабов, преступников и солдат. В греко-римской культуре эти рисунки на коже служили формой коммуникации, признаком наказания и позора.

Это одна из главных причин, почему популярность тату всегда шагала рядом со стигматизацией. В разных обществах они часто ассоциировались с преступностью, девиантностью или низким социальным статусом. Сейчас эти стигмы постепенно исчезают.

Чернила на нашей коже уже тысячи лет являются символами идентичности и самовыражения / Коллаж 24 Канала фото freepik

Кельтские традиции татуировки известны сложными узорами и символами, представляющие природу, духовность и племенную идентичность. Кельты часто делали татуировки как символ силы, защиты и для того, чтобы показать свои боевые успехи.

Коренные народы из разных уголков мира также использовали нательное тату для празднования важных жизненных событий и достижений.

Искусство татуировки, конечно, значительно развилось с течением времени. Особенно с эпохи Возрождения – тогда различные исследователи сталкивались с татуированными коренными народами, и привозили эту практику в Европу.

Этот новый интерес привел к разработке новых техник и инструментов для татуировки, а следовательно и проложил путь к современной тату-индустрииї.

Сейчас тату-мастера квалифицированные и креативные, предлагают широкий выбор стилей и дизайнов. Их часто признают настоящими художниками, а их работы выставляют в галереях.

Почему же они стали такими популярными? Потому что это универсальное средство (который к тому же всегда с вами) для изображения личной идентичности, убеждений, принадлежности, в конце концов – это уникальная форма самовыражения через боди-арт.