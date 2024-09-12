Действительно, татуировки могут требовать много денег и самоотдачи. Но это не помешало бывшему шеф-повару Реми из Канады – он потратил целое состояние и, похоже, еще далеко не закончил.
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Тату-путешествие в 16 лет и 115 тысяч фунтов стерлингов
В недавнем посте в инстаграме Реми показал, как далеко он зашел. Его более сотни тысяч поклонников увидели фото, где мужчина в состоянии "до" (16 лет назад) и, для сравнения, "после".
На старом снимке, кажется, у Реми нет ни одного тату, разве что несколько пирсингов на лице.
Я нечасто об этом говорю, но когда-то в своей жизни я более или менее махнул на себя рукой. Жизнь стала занятой, легко потерять себя в суматохе. Я был увлечен заботой обо всем и обо всех, кроме себя, и на некоторое время совсем потерял себя,
– рассказал Реми в заметке.
И объяснил, что с тех пор жил в постоянной борьбе, но сейчас он чувствует себя в лучшей форме за всю жизнь – как снаружи, так и внутри.
Реми "до" и "после" / Фото из инстаграма ephemeral__remy
Новое фото, где на теле Реми почти не осталось места для чернил, должно было бы это иллюстрировать.
К слову, о Реми Поклонник экстремальных модификаций тела показал причудливый трюк, который он умеет делать с языком
Реми также выглядит более подтянутым, он ранее писал о своей преданности спортзалу в последние годы. Мужчина поделился опытом своей трансформации, и это оставило многих поклонников в восторге.
- "Спасибо, что поделился. Все, кем мы были, ведет нас к тому, кем мы есть".
- "Сияние настоящее. Вы продолжаете вдохновлять".
- "Черт возьми, чувак. Ты прошел долгий путь. Я не знаю тебя, но я горжусь тобой".
- "Рад за тебя, брат".