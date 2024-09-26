Не бег и не ходьба: лучшее упражнение для хорошей физической формы гораздо проще

Как быстро и легко привести себя в форму? Это один из первых вопросов, который мы задаем себе, когда принимаем решение взять свое тело в свои руки. Цель – похудеть, набраться сил или просто стать здоровее – при этом второстепенна, потому что какой бы она ни была, мы хотим видеть отличные результаты за короткий промежуток времени.

Очевидно, что это не всегда возможно. Мы не можем получить тело супергероя, независимо от того, насколько упорно мы работаем над ним. И невозможно исправить зло, которое мы причиняем своему телу вредными привычками, просто выйдя на пробежку. То есть не стоит ожидать чудес, но – мы можем достичь изменений в нашем здоровье и фигуре, подчеркивает GQ.

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Как улучшить свою физическую форму благодаря элементарному упражнению

Как это сделать? Есть 2 варианта, которые прежде всего предлагает нам интернет – это ходьба или бег. Конечно, они очень полезны, но, по мнению экспертов, есть гораздо более простой и эффективный метод: лестница, ступени.

Да, именно подъем по лестнице по ступеням – он более эффективен, чем ходьба, а в некоторых случаях даже эффективнее, чем бег. Это активность, которой может заниматься любой, независимо от уровня физической подготовки. Это способ гораздо быстрее прийти в форму, сжечь больше калорий и набрать мышечную массу.

Эксперты утверждают, что лестница помогает сжигать в 20 раз больше калорий, чем ходьба по ровной местности. Ведь мышцы активируются для поддержания стабильности и равновесия.

Для замечательных результатов тренировок можно начать с чего-то даже очень простого – ступеней / Фото freepik

Мы можем делать это по-разному и в нашем собственном доме, если там есть лестница со ступенями. Можно подниматься и спускаться столько раз, сколько мы считаем нужным или пока мы не устанем. Сейчас и в спортзалах есть лестничные тренажеры, то есть этот тип тренировок становится очень популярным, отчасти благодаря тиктоку.

Мы всегда можем добавить эту активность в нашу повседневную жизнь, просто избегая лифтов. Это идеальное упражнение, если вы недостаточно физически подготовлены для бега, а ходьба – это мало. И это имеет гораздо меньшее влияние на наши суставы, чем бег, поэтому также больше подходит для пожилых. Также оно очень хорошо подходит для начинающих или тех, кто хочет улучшить свое физическое здоровье, но не знает, с чего начать.

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