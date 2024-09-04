Я весил 118 килограммов, – мужчина похудел благодаря отцу и стал настоящим крашем

Карлос Ортигоса – 26-летний мадридец, который с помощью интервального голодания и мотивации от отца достиг ощутимой трансформации тела. От своего веса он сбросил несколько десятков килограммов.

С детства родители заставляли его ежедневно заниматься спортом и хорошо питаться. Но в лет 12 – 13 лет парень решил, что не хочет этого делать. К сожалению, это имело плохие последствия.

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Карлос весил 118 килограммов, но благодаря отцу нашел мотивацию, чтобы похудеть

Парень поговорил с родителями и сказал, что не будет больше заниматься спортом и есть то, что ему не нравилось. Отец хотел, чтобы сын был счастливым, и его способ воспитания заключался в том, чтобы позволять делать ошибки. Тогда он сказал, что я просто пойму последствия позже.

Карлос ел 5 раз, и это только до обеда. Перед школой шел в столовую и выпивал кофе, сок, ел бублик и тост с помидором. Между уроками выкуривал сигарету и заедал пакетом чипсов. Затем еще бутерброд с беконом и сыром, как можно больший, иногда даже 2 или 3. На последних уроках парень ел что-то сладкое, потом шел домой – и ел там. Вечером гулял с друзьями и перекусывал на улице, потом ужинал дома, после чего получал сладости перед сном.

Пик моего веса был 118 килограммов, и это было как раз перед тем, как мы попали в пандемию,

– признался Карлос.

Он хотел взяться за спорт, но не хотел выглядеть "толстяком в спортзале". Хотел ходить в бассейн, но не хотел, чтобы другие люди видели, как он потеет, и воспринимали как посмешище. И только на карантине мужчина решился стать на новый путь и создать ряд привычек, которые привели его к тому, кем он является сегодня.

26-летний парень с помощью голодания и отца достиг ощутимого похудения / Коллаж 24 Канала фото carlosortigosa_

Но похудение – это палка о двух концах, говорит он. Достигнув результата (сбросил около 25 – 30 килограммов), мужчина начал слышать много комплиментов. И немного перегнул палку в дальнейших стараниях. Благодаря интервальному голоданию он контролировал свое желание есть. Однако начал прекращать есть, чтобы терять вес так же быстро, как в начале.

Сейчас я завтракаю обильно, пью протеиновый и креатиновый коктейль после тренировки, а также съедаю кусочек фрукта или бутерброд в течение рабочего дня. Мои отношения с едой основаны на спокойствии. В итоге я всегда очень хорошо ужинаю. Я стараюсь есть углеводы утром, а белки – вечером,

– подытожил Карлос.

Тренировки Карлоса сначала базировались на кардио. Когда он немного похудел, то понял, что хочет гораздо больше. И тогда начал делать тренировки более полноценными, добавлял упражнения с отягощениями и значительно уменьшил кардио. К слову, именно отец Карлоса сейчас занимается его тренировками.

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