Ученый утверждает, что подавляющее большинство мужчин являются "невидимыми", когда ищут романтические отношения в интернете. А женщины рассматривают лишь небольшое количество мужчин как потенциальных партнеров.

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Как мужчине привлечь к себе внимание в приложении для знакомств

Учитывая это, Орион Тарабан дает советы, как мужчинам выделиться и стать более привлекательными.

Большинство мужчин – это обои, и мир не очень хорошо относится к мужчинам, когда от них ничего не хотят,

– говорит Тарабан.

По его мнению, в особенно невыгодном положении находятся молодые мужчины. Потому что у них "нет того, чего хотят или в чем нуждаются женщины или более опытные мужчины".

Психолог утверждает, что женщины чаще обращают внимание на мужчин, у которых есть деньги или определенные навыки, что больше присуще старшим мужчинам. Впрочем, ученый дал несколько советов таким парням, которые ищут женщину.

Я уверен, мужчины могут лучше одеваться, могут заботиться о своей физической форме, для некоторых мужчин это так же важно, как и гигиена,

– убежден он.

Доктор Тарабан дает советы мужчинам, как стать более привлекательными в знакомствах / Фото freepik

Ведь женщин привлекают презентабельные парни в приложениях. Также мужчинам стоит потратить немного денег на пару модных вещей, чтобы лучше привлекать к себе внимание и усилить свою уверенность.

Если вы – лучше всех одетый мужчина в комнате, то получите один бесплатный балл. Мужчинам просто нужно одеться и подстричься, а они почему-то отказываются это делать,

– утверждает эксперт.

Парням, которые, возможно, где-то не являются генетически одаренными красотой, психолог советует апеллировать к женскому уму. По его словам, полы имеют очень разные стили общения, и мужчины должны научиться разговаривать на женской волне.

Если вы научитесь разговаривать с женщиной так, чтобы она вас слушала и реагировала, то сможете делать все что угодно и иметь всевозможные отношения,

– заявил он.

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