Как быстро распознать гиперсексуального человека

Гиперсексуальность может быть несколько неудобной для людей. И для тех, кто испытывает ее – она может затруднять выполнение повседневных задач, вызывать социальные, эмоциональные, профессиональные и другие проблемы.

И для тех, естественно, кого у кого в окружении есть люди с чрезмерным сексуальным влечением. Гиперсексуального человека на самом деле легко распознать, пишет GQ. Для этого есть несколько инструментов, основанных на исследованиях и тестах.

Смотрите также Психологи объяснили нашу одержимость деньгами и как от нее избавиться

Что такое гиперсексуальность и как ее выявлять у людей

Прежде всего мы должны понимать, что сексуальное влечение может быть более или менее интенсивным у людей от природы. То есть всегда будут люди более сексуально активные, чем другие. Это зависит от гормональных, генетических особенностей, образа жизни, психологических факторов и многого другого.

Однако есть люди, которые впадают в гиперсексуальность, которая становится сексуальной зависимостью. И у этого есть последствия: ощущение постоянной потребности заниматься сексом, вплоть до того, что секс имеет преимущество над семьей, друзьями, даже работой.

Трудности в контроле сексуального влечения также могут подорвать важность согласия в отношениях. В общем, все это может привести к проблемам в отношениях с людьми. Поэтому стоит такую зависимость выявлять, чтобы избежать последствий, и для этого есть способы.

Гиперсексуального человека легко распознать – для этого есть несколько инструментов / Фото freepik

Слишком много разговоров о сексе. Представьте, что это ваше первое свидание, и человек говорит о сексе весь вечер. Это не очень хорошо, если только эта встреча не была заранее согласована как чисто сексуальная. В противном же случае, если вы встречаетесь с человеком, который не говорит ни о чем другом, только о сексе, то это может быть признаком гиперсексуальности.

Представьте, что это ваше первое свидание, и человек говорит о сексе весь вечер. Это не очень хорошо, если только эта встреча не была заранее согласована как чисто сексуальная. В противном же случае, если вы встречаетесь с человеком, который не говорит ни о чем другом, только о сексе, то это может быть признаком гиперсексуальности. Бегство от обязанностей. Многие люди прибегают к гиперсексуальному поведению, чтобы избежать своих обязанностей, например, на работе. А также для того, чтобы убежать от тревоги, стресса и тому подобного. Обратите внимание, если человек использует секс как механизм побега, это даст вам представление о его отношении к этой теме.

Многие люди прибегают к гиперсексуальному поведению, чтобы избежать своих обязанностей, например, на работе. А также для того, чтобы убежать от тревоги, стресса и тому подобного. Обратите внимание, если человек использует секс как механизм побега, это даст вам представление о его отношении к этой теме. Много порнографии. Сексуальная зависимость заметна не только по количеству сексуальных контактов, но и по времени, энергии и деньгам, которые человек тратит на потребление порнографии. Это касается и просмотра интернета, и, например, регулярного посещения сексуальных заведений.

Сексуальная зависимость заметна не только по количеству сексуальных контактов, но и по времени, энергии и деньгам, которые человек тратит на потребление порнографии. Это касается и просмотра интернета, и, например, регулярного посещения сексуальных заведений. Незаконные практики. Этот вопрос является достаточно деликатным, потому что это о том, что человек прибегает к незаконным практикам, таким как секс с несовершеннолетними. Это также является зависимостью, поскольку человек не устанавливает границы для своих импульсов. То есть зависимые люди могут наносить вред другим ради собственного удовольствия.

Этот вопрос является достаточно деликатным, потому что это о том, что человек прибегает к незаконным практикам, таким как секс с несовершеннолетними. Это также является зависимостью, поскольку человек не устанавливает границы для своих импульсов. То есть зависимые люди могут наносить вред другим ради собственного удовольствия. Никогда не достаточно. Гиперсексуальные люди не испытывают удовольствия даже после сексуального контакта и, вероятно, быстро начинают искать другой. Они могут даже не испытывать оргазма, а просто навязчиво желают.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях в сфере медицины, но если вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу. Так же – если вы знаете кого-то, кто, возможно, проходит через гиперсексуальность, похожую на зависимость, порекомендуйте этому человеку обратиться за помощью к специалисту.