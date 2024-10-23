Как быстро распознать гиперсексуального человека
Источник:GQ
Гиперсексуальность может быть несколько неудобной для людей. И для тех, кто испытывает ее – она может затруднять выполнение повседневных задач, вызывать социальные, эмоциональные, профессиональные и другие проблемы.
И для тех, естественно, кого у кого в окружении есть люди с чрезмерным сексуальным влечением. Гиперсексуального человека на самом деле легко распознать, пишет GQ. Для этого есть несколько инструментов, основанных на исследованиях и тестах.
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Что такое гиперсексуальность и как ее выявлять у людей
Прежде всего мы должны понимать, что сексуальное влечение может быть более или менее интенсивным у людей от природы. То есть всегда будут люди более сексуально активные, чем другие. Это зависит от гормональных, генетических особенностей, образа жизни, психологических факторов и многого другого.
Однако есть люди, которые впадают в гиперсексуальность, которая становится сексуальной зависимостью. И у этого есть последствия: ощущение постоянной потребности заниматься сексом, вплоть до того, что секс имеет преимущество над семьей, друзьями, даже работой.
Трудности в контроле сексуального влечения также могут подорвать важность согласия в отношениях. В общем, все это может привести к проблемам в отношениях с людьми. Поэтому стоит такую зависимость выявлять, чтобы избежать последствий, и для этого есть способы.
- Слишком много разговоров о сексе. Представьте, что это ваше первое свидание, и человек говорит о сексе весь вечер. Это не очень хорошо, если только эта встреча не была заранее согласована как чисто сексуальная. В противном же случае, если вы встречаетесь с человеком, который не говорит ни о чем другом, только о сексе, то это может быть признаком гиперсексуальности.
- Бегство от обязанностей. Многие люди прибегают к гиперсексуальному поведению, чтобы избежать своих обязанностей, например, на работе. А также для того, чтобы убежать от тревоги, стресса и тому подобного. Обратите внимание, если человек использует секс как механизм побега, это даст вам представление о его отношении к этой теме.
- Много порнографии. Сексуальная зависимость заметна не только по количеству сексуальных контактов, но и по времени, энергии и деньгам, которые человек тратит на потребление порнографии. Это касается и просмотра интернета, и, например, регулярного посещения сексуальных заведений.
- Незаконные практики. Этот вопрос является достаточно деликатным, потому что это о том, что человек прибегает к незаконным практикам, таким как секс с несовершеннолетними. Это также является зависимостью, поскольку человек не устанавливает границы для своих импульсов. То есть зависимые люди могут наносить вред другим ради собственного удовольствия.
- Никогда не достаточно. Гиперсексуальные люди не испытывают удовольствия даже после сексуального контакта и, вероятно, быстро начинают искать другой. Они могут даже не испытывать оргазма, а просто навязчиво желают.