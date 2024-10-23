Як швидко розпізнати гіперсексуальну людину
Джерело:GQ
Гіперсексуальність може бути дещо незручною для людей. І для тих, хто відчуває її – вона може ускладнювати виконання повсякденних завдань, викликати соціальні, емоційні, професійні та інші проблеми.
І для тих, природно, кого у кого в оточенні є люди з надмірним сексуальним потягом. Гіперсексуальну людину насправді легко розпізнати, пише GQ. Для цього є кілька інструментів, заснованих на дослідженнях і тестах.
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Що таке гіперсексуальність і як її виявляти у людей
Перш за все ми повинні розуміти, що сексуальний потяг може бути більш або менш інтенсивним у людей від природи. Тобто завжди будуть люди більш сексуально активні, ніж інші. Це залежить від гормональних, генетичних особливостей, способу життя, психологічних факторів та багато чого іншого.
Однак є люди, які впадають у гіперсексуальність, яка стає сексуальною залежністю. І це має наслідки: відчуття постійної потреби займатися сексом, аж до того, що секс здобуває перевагу над сім'єю, друзями, навіть роботою.
Труднощі в контролі сексуального потягу також можуть підірвати важливість згоди у стосунках. Загалом, все це може призвести до проблем стосунках із людьми. Тож варто таку залежність виявляти, щоб уникнути наслідків, і для цього є способи.
- Забагато розмов про секс. Уявіть, що це ваше перше побачення, і людина говорить про секс увесь вечір. Це не дуже добре, якщо тільки ця зустріч не була наперед узгоджена як суто сексуальна. У іншому ж випадку, якщо ви зустрічаєтеся з людиною, яка не говорить ні про що інше, лише про секс, то це може бути ознакою гіперсексуальності.
- Втеча від обов'язків. Багато людей вдаються до гіперсексуальної поведінки, щоб уникнути своїх обов'язків, наприклад, на роботі. А також для того, щоб втекти від тривоги, стресу тощо. Зверніть увагу, якщо людина використовує секс як механізм втечі, це дасть вам уявлення про її ставлення до цієї теми.
- Багато порнографії. Сексуальна залежність помітна не лише за кількістю сексуальних контактів, але й за часом, енергією та грошима, які людина витрачає на споживання порнографії. Це стосується і перегляду інтернету, і, наприклад, регулярного відвідування сексуальних закладів.
- Незаконні практики. Це питання є досить делікатним, бо це про те, шо людина вдається до незаконних практик, таких як секс з неповнолітніми. Це також є залежністю, оскільки людина не встановлює межі для своїх імпульсів. Тобто залежні люди можуть завдавати шкоди іншим заради власного задоволення.
- Ніколи не достатньо. Гіперсексуальні люди не відчувають задоволення навіть після сексуального контакту і, ймовірно, швидко шукатимуть іншого. Вони можуть навіть не відчувати оргазму, а просто нав'язливо бажають.