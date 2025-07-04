Как распределить калории на день, чтобы быть здоровым и стройным
- Распределение калорий в день зависит от возраста, образа жизни и физической активности, но в целом советуют потреблять больше калорий утром или на обед.
- Существуют разные подходы к распределению калорий, среди них варианты для утренних и вечерних тренировок, а также распределение среднего потребления калорий на каждый прием пищи.
Те калории, которые вы потребляете в течение дня, дают вам энергию для жизни. А также помогают наращивать мышцы и поддерживать вес. Но важно не только количество калорий, а и распределение их между приёмами пищи.
Точные критерии распределения зависят от возраста, образа жизни и уровня физической активности, но существуют универсальные принципы. О них и поговорим на 24 Канале благодаря GQ.
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Сколько калорий должно быть в завтраке, обеде и ужине
В питании есть 3 краеугольных аспекта: типы продуктов, размер порций и время суток, когда вы едите. И здесь важно научиться распределять калории между завтраком, обедом и ужином, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии в организме.
Ученые часто говорят, что употребление большего количества калорий на завтрак, даже до 50%, может быть лучшим выбором для большинства людей. Это потому, что метаболизм обычно активнее утром. Но есть нюансы.
В VeryWell Fit пишут, что большинство мужчин нуждаются в 2 – 3 тысячах калорий в день. Но если человек хочет оставаться стройнее и здоровее, советуют ограничить это количество показателем в 1600. А как же их распределить?
Стоит отталкиваться от ваших целей и распорядка дня. Например, людям, которые занимаются физическими упражнениями утром, советуют распределять так:
- Перекус перед тренировкой – 150 калорий.
- Завтрак после тренировки – 500 калорий.
- Обед – 400 калорий.
- Ужин – 400 калорий.
- Перекус – 150 калорий.
Но если вы тренируетесь вечером, или просто любите лёгкие завтраки и более обильные ужины, можно сделать другое распределение:
- Завтрак – 300 калорий.
- Перекус – 150 калорий.
- Обед – 400 калорий.
- Перекус – 150 калорий.
- Ужин – 600 калорий.
В Global News также можно увидеть, что прием пищи с наибольшим количеством калорий может быть не завтраком, а обедом. Там отмечают, что среднее ежедневное потребление калорий для каждого приема пищи следует распределять так:
- От 300 до 400 калорий на завтрак.
- От 500 до 700 калорий на обед.
- И от 500 до 700 калорий на ужин.
- Перекусы – не более 200 калорий.