Новое исследование определило аж 6 продуктов, которые смело можно советовать есть мужчинам – потому что они замедляют старение. 24 Канал расскажет об этом благодаря Independent.

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Какая пища замедляет старение мужчин: данные научного исследования

Это исследование опубликовано в журнале Aging Journal. Там идет речь о том, что определенные продукты могут замедлить эпигенетический возраст человека. Эти продукты содержат метиладаптогены.

Что они делают? Исследователи говорят, что эти продукты могут помочь повернуть биологические часы вспять. И все эти продукты – растительного происхождения.

Справка. Эпигенетический возраст – это о возрасте клеток человека, а не о его хронологическом возрасте. А метиладаптогены – это природные соединения, которые есть в составе продуктов растительного происхождения.

Ученые определили продукты, которые замедляют старение у мужчин / Фото freepik

Итак, вот какие 6 продуктов уменьшают эпигенетический возраст:

Зеленый чай.

Улун.

Куркума.

Розмарин.

Чеснок.

Ягоды.

В исследовании принимали участие под 40 здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. Это не много, то есть исследование не устанавливает истину в последней инстанции.

Поэтому будущие исследования должны охватывать более широкую и более разнообразную популяцию. И тогда можно будет прибегать к реальным обобщениям.

Заметим, веганство стало популярным где-то в 2010-х годах. Но в 2020-х люди уже едят больше мяса, поскольку это простой способ увеличить потребление белка.

Кстати, для закрепления эффекта стоило бы отказаться от ряда плохих привычек, и это не только о курении или алкоголе. Это когда вы:

Слишком много загораете.

Имеете дефицит витамина D.

Недосыпаете.

Не увлажняете кожу.

Пьете мало воды.

Не слишком активны.

Постоянно испытываете стресс.

Неправильно питаетесь в целом.

В общем, ради замедления старения вам просто нужно сделать немного больше, чем вы уже делаете. И быть в этом очень и очень последовательным.