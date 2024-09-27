Эспрессо Мартини с осенним тыквенным апгрейдом: интересный рецепт, который стоит попробовать

По состоянию на 2023 год Эспрессо Мартини был вторым по популярности коктейлем, по результатам исследования Liquor.com. Можно с уверенностью сказать, что этот напиток давно в тренде и никуда не денется.

А все же, уже давно осень 2024. И мы не будем обвинять вас, пишет Tasting Table, если вам захочется чего-то дополнительного – чтобы Мартини чувствовал себя настоящим осенним.

Смотрите также Гордон Рамзи любит Эспрессо Мартини, но не с водкой: вот его рецепт

Как приготовить сладкий или пряный Эспрессо Мартини

Как лучше всего разнообразить свой коктейль? Интересный совет есть у Камиллы Уилсон, автора книги "Коктейли со свободным духом: 40 рецептов безалкогольных напитков". По ее словам, Эспрессо Мартини – идеальный напиток для добавления тыквенной изюминки.

Один из способов придать Эспрессо Мартини осеннего оттенка – добавить тыквенные специи. Кроме того, добавление таких специй, как корица, имбирь, гвоздика и мускатный орех, может действительно улучшить вкус Эспрессо Мартини,

– говорит она.

Мы знаем, что кофе и тыква сочетаются, поэтому совет Уилсон – это вкусный, но простой способ замиксовать эти вкусы в домашних условиях.

Эспрессо Мартини – идеальный напиток для добавления тыквенной изюминки / Фото Shutterstock

Чтобы приготовить алкогольный напиток со специями из тыквы, вам нужно добавить ингредиенты для Эспрессо Мартини в шейкер для коктейлей, как и обычно. Затем добавьте половину чайной ложки пряностей для тыквенного пирога.

Если у вас нет готовой смеси, вы можете приготовить все с нуля, использовав корицу, имбирь, мускатный орех, гвоздику, душистый перец и черный перец. Гвоздика придаст напитку остроты, имбирь – немного пряного тепла, а корица или мускатный орех сделают мартини еще более похожим на осенний десерт.

Интересно знать Почему на бутылки текилы "надевают" сомбреро: скрытый смысл культовой шляпы

Но если вы не являетесь большим поклонником тыквы, не беда – есть несколько других способов превратить Эспрессо Мартини в осенний твист. Вместо тыквенных специй Уилсон советует добавить коричневый сахар или кленовый сироп.

Какой бы вариант вы не выбрали, завершите свой Мартини здоровой порцией взбитых сливок. Возможно, также тыквенных.