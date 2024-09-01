Однако – когда коктейль достигает такого статуса, лишь вопрос времени, когда бармены начнут менять рецепт. Обычно речь идет об изъятии и замене ингредиентов, с целью создать что-то уникальное, но с сохранением сути оригинала.

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Рецепт Эспрессо Мартини от звездного шефа Гордона Рамзи

Таким является и Эспрессо Мартини, который подают в ресторане Гордона Рамзи, звездного шеф-повара мирового уровня.

Для приготовления этого коктейля в классическом формате нужны эспрессо, кофейный ликер, сахар и базовый алкогольный напиток – водка. Но рецепт Рамзи меняет водку на пряный ром. Он добавляет мартини насыщенного ванильного и карамельного вкуса, который еще усиливают соленой карамелью.

Также Рамзи отказался от кофейного ликера и сахара, полагаясь только на порцию свежего горького эспрессо, чтобы завершить вкусовой профиль.

Эспрессо Мартини – простой, доступный и не похож на любой другой коктейль / Фото stockking@freepik

Действительно, одно из глобальных преимуществ Эспрессо Мартини – это то, что его рецепт легко адаптировать. Большинство баров с удовольствием выдерживают оригинальную формулу, но многие придумали свой собственный взгляд на коктейль.

Это могут быть мягкие изменения, например использование водки со вкусом ванили или добавление шоколадного соуса. А может быть и кое-что кардинальное, как использование совершенно другого базового алкоголя, как это сделал Гордон Рамзи.

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При этом важно помнить: если вы используете другой базовый алкоголь, вам может понадобиться скорректировать и другие ингредиенты, чтобы сбалансировать напиток. Например, бренди работает хорошо, предлагая темные фруктовые ароматы, однако в этом варианте стоит заменить сахар на, скажем, кленовый сироп.

Есть также ликеры, которые неожиданно подходят к Эспрессо Мартини. В общем – вы удивитесь, как много алкогольных напитков могут улучшить или интересно изменить Эспрессо Мартини, поэтому стоит поэкспериментировать, чтобы найти свои любимые вкусы.