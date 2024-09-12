Мужчина с экстремальными татуировками на 115 000 фунтов показал, как выглядел 16 лет назад

Реми вызвал восторг в сети, когда показал, как он выглядел до того, как начал свое невероятное тату-путешествие. Он подсчитал, что до сих пор потратил около 115 000 фунтов стерлингов на модификации своего тела.

Действительно, татуировки могут требовать много денег и самоотдачи. Но это не помешало бывшему шеф-повару Реми из Канады – он потратил целое состояние и, похоже, еще далеко не закончил.

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Тату-путешествие в 16 лет и 115 тысяч фунтов стерлингов

В недавнем посте в инстаграме Реми показал, как далеко он зашел. Его более сотни тысяч поклонников увидели фото, где мужчина в состоянии "до" (16 лет назад) и, для сравнения, "после".

На старом снимке, кажется, у Реми нет ни одного тату, разве что несколько пирсингов на лице.

Я нечасто об этом говорю, но когда-то в своей жизни я более или менее махнул на себя рукой. Жизнь стала занятой, легко потерять себя в суматохе. Я был увлечен заботой обо всем и обо всех, кроме себя, и на некоторое время совсем потерял себя,

– рассказал Реми в заметке.

И объяснил, что с тех пор жил в постоянной борьбе, но сейчас он чувствует себя в лучшей форме за всю жизнь – как снаружи, так и внутри.

Реми "до" и "после" / Фото из инстаграма ephemeral__remy

Новое фото, где на теле Реми почти не осталось места для чернил, должно было бы это иллюстрировать.

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Реми также выглядит более подтянутым, он ранее писал о своей преданности спортзалу в последние годы. Мужчина поделился опытом своей трансформации, и это оставило многих поклонников в восторге.