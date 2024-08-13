Который, к слову, и вы можете показать. Где-то на вечеринке среди друзей или родственников, чтобы стать эпицентром хорошего настроения. Конечно, если пойдете тем же путем, что и Реми.

Смотрите также Самый татуированный мужчина Бразилии решил вывести все свои тату и возмутил сеть

Интересный трюк с языком показал фанат модификаций тела

Реми – достаточно активный, когда речь идет о татуировках, на боди-арт он уже потратил более 115 000 фунтов стерлингов. И нет никаких признаков, что он остановится в ближайшее время.

Мужчина часто радует своих почти сотню тысяч подписчиков в инстаграме регулярными обновлениями своих татуировок и модификаций. И вот однажды он показал одно необычное движение в инстаграме – и это сильно зашло поклонникам.

в инстаграме – и это сильно зашло поклонникам. Реми пригласил людей в 2021 год, когда позировал со своей женой Сарой. В клипе влюбленные сидят вместе, а Сара медленно вкладывает указательный палец в нос мужа.

Обычно, если вы пытаетесь сделать это, перегородка носа становится на пути, но у многих мастеров модификации тела она может быть пробита. И в этом случае жена Реми смогла просунуть пальцы насквозь.

Модификатор тела показывает интересный трюк с языком: смотрите видео ephemeral__remy

И когда она это сделала, Реми продемонстрировал свой трюк с языком, где он разделил его на две части.

Интересно, что Реми покрывал чернилами некоторые участки кожи 20 раз, при этом в целом покрыл более 96% своего тела. Его одержимость началась с первого пирсинга на лице в 2001 году, а через 8 лет он сделал татуировку с именем своего сына.

А в последние годы он ищет способ сделать на своем теле татуировку, которого еще никто не видел.