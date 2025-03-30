Розовая одежда – для девушек: отбросьте этот стереотип, мужчины носили ее первыми

Кажется, все мы с детства слышим такое время от времени – мол, розовый для девушек, а синяя одежда как раз для парней. Интересно, знают ли люди, которые так говорят, что совсем недавно все было наоборот?

Да, когда-то розовый ассоциировался не с нежностью, а с мужественностью, а потом произошло событие, которое немного перевернуло представление. 24 Канал благодаря видео rulya.a в тиктоке расскажет подробнее.

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Розовый – это цвет мужественности

Итак, знайте, что еще несколько поколений назад розовый был мужским цветом. В XVIII – XIX веках его воспринимали как символ статуса, силы и даже боевого духа. Потому что розовый – это словно "смягченная версия" красного, цвета войны и аристократии.

То есть в те годы мужчины носили розовый, даже не подозревая, что когда-то он может вызвать какие-то комплексы. И офицеров, и светских львов можно было легко увидеть в розовом. А вот синий считался более мягким, более нежным, а потому – женским.

Но пришел XX век, и ситуация несколько изменилась. Это произошло тогда, когда жена президента США Дуайта Эйзенхауэра Мэйми надела на инаугурацию розовое платье – и очень впечатлила зрителей. Люди очень любили ее, поэтому розовый начали ассоциировать с женственностью.

Розовый цвет был мужским, а вот как все перевернулось: смотрите видео rulya.a с тиктока

Естественно, мода подхватила волну. Дизайнеры, маркетинг и поп-культура сделали свое дело, и как-то почти незаметно розовый попал в категорию "только для девушек". Конечно, это не естественное положение вещей и вечно так продолжаться не могло.

Сегодня все возвращается в норму – розовый спокойно носят и парни, и девушки, ну, потому что это просто цвет, а не какой-то ярлык. И это замечательно, что современный мир не терпит стереотипы, тем более если они не подкреплены абсолютно ничем.