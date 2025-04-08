Без Тома Круза и даже Тимоти Шаламе: наука назвала 10 самых красивых мужчин мира 2025 года
- Пластический хирург Джулиан Да Силва составляет рейтинг самых красивых мужчин мира ежегодно.
- Но делает он это необычным способом – на основе золотого сечения и благодаря математическим расчетам.
- Список в 2025 году возглавляет Аарон Тейлор-Джонсон с оценкой 93,04%, а вот Тома Круза и Тимоти Шаламе там нет.
Рейтинг самых красивых мужчин мира уже 5 год подряд составляет Джулиан Да Силва. Чем он особенный? Потому что этот пластический хирург использует математические расчеты и, собственно, свою работу.
Его список основан на золотом сечении, и это действительно интересно и необычно. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.
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Математический метод расчета красоты мужчин
Самые красивые мужчины 2025 не те же, которые были в 2024, 2023 или 2022 годах. Список Джулиана Да Силвы не остается неизменным из года в год, потому что этот эксперт из Центра передовой косметической и пластической хирургии лица каждый год добавляет новые лица.
В течение многих лет хирург использовал систему, основанную на золотом сечении, чтобы выбрать лица, пропорции которых наиболее близки к идеалу красоты, известного со времен Древней Греции как образец физического совершенства.
Метод генерирует определенное число благодаря измерениям пропорций носа, рта, подбородка и глаз. По проценту соответствия золотому сечению он показывает, кто является самым красивым мужчиной в мире. Конечно, красота субъективна, но система Да Силвы может указать, кто имеет наиболее гармоничные пропорции.
10 самых красивых известных мужчин мира в 2025 году
Исследование 2025 года показало, что 34-летний Аарон Тейлор-Джонсон является самым красивым мужчиной мира – с почти идеальной оценкой в 93,04%. Таким красивым его делает форма лица, размер носа и подбородка.
Аарон опередил звезду "Эмили в Париже" Люсьена Лависконта, но результат этого мужчины тоже впечатляет – 92,41%. "Гладиатор" Пол Мескаль стал третьим в списке с 92,38%.
Интересно, что на 6 место попал Джордж Клуни. Оказаться в первой десятке в 63 года – свидетельство невероятной природной красоты. А вот ни Том Круз, которому 62 года, ни Брэд Питт в свой 61 год таким похвастаться не могут. Впрочем, сравнительно юный Тимоти Шаламе, ему 29, туда также не попал. Вот полный список:
- Аарон Тейлор-Джонсон – 93,04%.
- Люсьен Лависконт – 92,41%.
- Пол Мескаль – 92,38%.
- Роберт Паттинсон – 92,15%.
- Джек Лоуден – 90,33%.
- Джордж Клуни – 89,9%.
- Николас Холт – 89,84%.
- Чарльз Мелтон – 89,46%.
- Идрис Эльба – 87,94%.
- Шах Рух Хан – 86,76.
Это интересный список, но следует помнить, что формировали его только из знаменитостей, на которых обратил внимание Джулиан Да Силва. В мире есть сотни тысяч мужчин, которые так же красивы, если не более, но мы просто о них не знаем. Или о них не знает Да Силва.